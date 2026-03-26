POGINUO VOZAČ BMW-A: Teška saobraćajna nesreća kod Stajićeva
VOZAČ automobila BMW pančevačke registracije, poginuo je na licu mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se nešto pre 8 časova dogodila na putu Beograd -Zrenjanin, kod mesta Stajićevo.
Vozač crnog BMW-a je prema nezvaničnim izjavama očevidaca, bahatom vožnjom, obilazeći kolonu vozila iz pravca Beograda prema Zrenjaninu, direktno udario u kamion i na licu mesta smrtno stradao.
Vozač kamiona sa Uba, koji je prevozio tucanik za izgradnju autoputa kod Ečke, nakon što je istovario kamen i krenuo nazad u pravcu Beograda, kako kažu očevidci, pokušao je da izbegne sudar sa automobilom koji se velikom brzinom kretao i obilazio kolonu vozila, skrenuo u stranu sa puta, ali nije uspeo sa izbegne direktan udar.
