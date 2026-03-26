POGINUO VOZAČ BMW-A: Teška saobraćajna nesreća kod Stajićeva

"LEŽIM i razmišljam da li si ti zaista bio toliko čudesan čovek ili samo ja to mislim jer si moj tata? Ni ja na svoje poruke ne odgovaram, ali čitam šta ljudi pišu o tebi i oni kažu da si bio čudesan i dobar. Svi dodaju to dobar. Bio si dobar i naivan. Neki su to koristili, među njima sam bila i ja."