Nesreće

POGINUO VOZAČ BMW-A: Teška saobraćajna nesreća kod Stajićeva

Б.Г.

26. 03. 2026. u 08:17

VOZAČ automobila BMW pančevačke registracije, poginuo je na licu mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se nešto pre 8 časova dogodila na putu Beograd -Zrenjanin, kod mesta Stajićevo.

ПОГИНУО ВОЗАЧ BMW-A: Тешка саобраћајна несрећа код Стајићева

foto: Privatna arhiva

Vozač crnog BMW-a je prema nezvaničnim izjavama očevidaca, bahatom vožnjom, obilazeći kolonu vozila iz pravca Beograda prema Zrenjaninu, direktno udario u kamion i na licu mesta smrtno stradao.

Privatna arhiva

Vozač kamiona sa Uba, koji je prevozio tucanik za izgradnju autoputa kod Ečke, nakon što je istovario kamen i krenuo nazad u pravcu Beograda, kako kažu očevidci, pokušao je da izbegne sudar sa automobilom koji se velikom brzinom kretao i obilazio kolonu vozila, skrenuo u stranu sa puta, ali nije uspeo sa izbegne direktan udar.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEČAK UBICA BRANIO RODITELJE: Suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, Kosta došao u panciru, policajci ga štitili telima (FOTO)
Suđenja

0 4

SVEDOČEĆI u postupku koji se vodi protiv njegovog oca Vladimira i majke Miljane Kecmanović, maloletni Kosta (16), koji je, kako je utvrđeno istragom 3. maja 2023. usmrtio 10 osoba u beogradskoj OŠ "VladislavRibnikar", danas je, kako nezvanično saznajemo, u suštini negirao da su ga roditelji zanemarivali ili zlostavljali tokom odrastanja.

25. 03. 2026. u 18:04

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU ŠTA SE DEŠAVA KOD NAS! Srbija masovno proizvodi nove Nikole Jokiće! (VIDEO)

