OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za petak, 6. mart: Evo kojim znacima Venera u Ovnu donosi ljubav i novac
VENERA, planeta ljubavi, lepote, novca i uživanja, posle godinu dana, 6. marta u 11.47, ulazi u Ovna, znak svog pada u kome se ne oseća kao kod kuće.
Tu ostaje do 30. marta, kada ulazi u Bika, znak kojim vlada i u kome će procvetati.
Venera pravi konjunkciju sa Neptunom i Saturnom, planetama romantike i discipline, u Ovnu, znaku akcije i sukoba, što je ipak malo neobičan spoj. Koliko god Neptun insistirao na romantičnim trenucima, Saturn će ga spuštati na zemlju, a sve se dešava u nestrpljivom, vatrenom znaku Ovna.
Ovu temperamentnu, spontanu, otvorenu, impulsivnu, strastvenu Veneru muče ljubomora i posesivnost, što će najviše osetiti oni koji imaju ovakvu poziciju Venere u ličnom horoskopu.
Ulazak Venere u prvi znak Zodijaka najviše odgovara vatrenim znacima, Lavu, Strelcu i Ovnu, ali i Vodoliji i Blizancima. Ali, Vage, naročito one rođene početkom znaka, nisu u srećnoj poziciji, jer njihov vladalac Venera, zajedno sa Saturnom i Neptunom pravi opoziciju s njihovim Suncem, što donosi sukobe sa partnerom. Budući da je Venera i planeta novca, donosi i probleme sa finansijama, vanredne troškove.
