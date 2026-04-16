Kada se spoje narodna verovanja i feng šui: Tri predmeta su amajlije koje donose sreću u vaš dom
NARODNA verovanja i feng šui uče da energija doma nije samo metafora, već živa sila koja utiče na raspoloženje, odnose i blagostanje ukućana.
Prostor u kojem boravimo svakodnevno upija naše emocije, misli i postupke, pa vremenom postaje produžetak naše lične energije. Upravo zato su još davno ljudi počeli da pojedinim predmetima pridaju zaštitnu i simboličku moć, verujući da mogu da očuvaju harmoniju i odbiju loše uticaje.
Metla je simbol pročišćenja prostora
Metla je jedan od najstarijih simbola čišćenja, ne samo fizičkog već i energetskog. U narodnim verovanjima ona ne uklanja samo prašinu i smeće, već i negativnost koja se zadržava u prostoru. Smatra se da redovno čišćenje doma metlom simbolično odnosi lošu energiju i vraća ravnotežu.
Prema običajima, nakon temeljne upotrebe metlu treba oprati i postaviti blizu ulaznih vrata, sa drškama nadole, a metlastim delom nagore. Veruje se da na taj način „zarobljava“ negativne uticaje koji pokušavaju da uđu u kuću. Iako deluje jednostavno, ovaj ritual za mnoge predstavlja simbol zaštite i novog početka.
Novčići i kasica su magnet za finansijsku sreću
Novčići su od davnina simbol obilja i prosperiteta. Umesto da sav sitan novac odmah završava u novčaniku ili fioci, prema verovanju, deo se može odvojiti i pretvoriti u talisman za finansijsku stabilnost. Važno je da budu različitih apoena, jer to simbolizuje raznovrsne izvore prihoda i protok energije.
Često se savetuje da se novčići neko vreme nose uz sebe, a zatim odlože blizu ogledala u hodniku, kako bi se, simbolično, njihova vrednost „umnožavala“. Kasica postavljena blizu izlaza iz doma, naročito u blizini ogledala, u feng šui praksi predstavlja kanal za privlačenje materijalnog blagostanja i sigurnosti.
Makaze kao zaštitnici doma koji odbijaju lošu energiju
Makaze imaju dvostruku simboliku – presecanje loših uticaja i zaštitu prostora. U nekim krajevima postojalo je verovanje da makaze okačene u hodniku ili blizu vrata „seku“ negativnu energiju pre nego što dospe u ostatak doma. Nekada su se stavljale i u sobe trudnica kao simbol zaštite i sigurnosti.
Svi ovi predmeti imaju zajedničku osobinu – dostupni su i deo su svakodnevnog života. Njihova simbolična moć, prema narodnim verovanjima, jača onda kada su praćeni dobrim namerama, složnošću i pozitivnim mislima. Kada se spoje energija ukućana i simbolika ovih jednostavnih amajlija, dom postaje mesto mira, sigurnosti i unutrašnje ravnoteže.
(24sedam)
Preporučujemo
Komentari (0)