POGLEDAJTE ISTINI U OČI, SUOČITE SE SA SVOJIM SLABOSTIMA Astro savet za subotu, 21. februar: Ova 4 znaka su na "udaru" Meseca i Hirona

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, privatnog života, danas prelazi preko Hirona na 23. stepenu Ovna i pravi kvadrat sa Jupiterom u Raku, aspekt koji podstiče emocije i povećava želju za preterivanjem u hrani, piću, trošenju novca.

Foto Pixabay free images

Podstiče takođe potrebu za vraćanjem u prošlost i preispitivanjem događaja, situacija i odnosa sa osobama iz prošlosti.

Znak i astrološka kuća u kojoj se nalazi Hiron pokazuje gde ste najranjiviji, vašu slabu tačku, a o čemu se radi pokazuje simbolika kuća koje padaju u znak Ovna u vašem horoskopu.

Pozicija Hirona u tom znaku danas najviše utiče na rođene u trećoj dekadi Ovna, Vage, Raka i Jarca.

Ovnovi će biti razdražljiviji, nervozniji, Vage uznemirene zbog ljubavnog partnera ili problema pravne prirode, Rakovi mogu doći u sukob sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima, dok Jarčevima, Hiron donosi probleme u porodici, zbog događaja iz prošlosti. Kada se suočite sa svojim slabostima, možete i da pomognete sebi, a to je danas lakše budući da Mesec pravi sekstil sa Marsom, vladaocem Ovna.

Hiron je u mitologiji ranjeni, hromi iscelitelj koji je mogao da izleči svakoga, osim sebe. Najbolji prijatelj ga je slučajno pogodio strelom namazanom otrovom koji je Hiron sam napravio za Herkula, kako bi mu svaka strela bila smrtonosna. Pošto Hiron ne može da umre jer je besmrtan, on neprestano pokušava da pomogne sebi ali ne uspeva u tome. Međutim, tražeći lek za sebe, shvata da može da izleči druge i tako postaje iscelitelj koji je pomogao mnogima da se izleče.