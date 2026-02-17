ODLOŽITE VAŽNE ODLUKE, OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za utorak, 17. februar: Na ova 4 znaka najviše će uticati pomračenje Sunca
PRSTENASTO pomračenje Sunca, simbola vitalnosti, autoriteta, položaja, ugleda, jačeg pola, dešava se 17. februara, na 28.50 stepenu nezavisne, svojeglave, slobodoumne Vodolije, znaka budućnosti, revolucija i preokreta.
Pomračeno Sunce pravi kvadrat sa neprevidivim Uranom, koji upravlja Vodolijom, na opasnoj zvezdi Algol. Donosi sukobe sa autoritetima, naročito sa muškarcima (posebno ako deseta astrološka kuća pada u znak Vodolije) i upozorava na opasnost u saobraćaju (naročito ako treća astrološka kuća pada u znak Vodolije).
Ne preporučuje se donošenje važnih odluka, mada se u vreme pomračenja desšava da se takve odluke upravo nametnu. Ipak, ako možete da ih izbegnete ili odložite, svakako je bolje nego da ih donosite na dan pomračenja. Ovo se posebno odnosi na rođene krajem znaka Lava (raskid, razvod, problemi sa sudskim sporovima, skandali u javnosti), Vodolije, Škorpije i Bika.
Ostali znaci treba da pogledaju koja im astrološka kuća pada u znak Vodolije, jer će to biti oblast života u kojoj će osetiti uticaj pomračenja. Inače, uticaj pomračenja ćemo osećati narednih šest meseci, do pomračenja Sunca na 20. stepenu Lava, 12. avgusta.
Na globalnom planu, ova solarna eklipsa donosi veći broj zemljotresa i elementarnh nepogoda, ali i revolucije (Mesec je narod, Vodolija bunt), kao i finansijske probleme. Na zdravstvenom planu, upozorava na opasnost od srčanih i moždanih udara, probleme sa kičmom i pojačanu nervnu napetost.
Ovo pomračenje događa se dan uoči ulaska Sunca u znak Riba, 18. februara, gde se već nalaze Mesec, Merkur, severni Mesečev čvor i Venera. Tako naglašen najtajanstveniji znak Zodijaka, govori o tome da će se tek otvoriti Pandorina kutija i da će brojne, šokantne istine ugledati svetlo dana. Naročito 20. februara kada se formira istorijska konjunkcija Saturna i Neptuna u Ovnu, koja se dešava svakih 36 godina (bila u Jarcu 1989. u vreme rušenja Berlinskog zida). Međutim, poslednja ovakva konjunkcija, Saturna i Neptuna u Ovnu, desila se pre 323 godine (28. marta 1703).
