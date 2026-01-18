DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 19. JANUAR: Blizance očekuje susret sa strancem, Vagu bolji porodični odnosi, Strelca veća zarada

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 19. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Pluton pravi sekstil sa Lilitom u devetoj kući donoseći vam zaradu preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih procesa, kontakata sa strancima. Imate priliku da svoje ideje unovčite na nekonvencionalan način.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Sekstil između Plutona u kući karijere i Lilita u kući novca nekima donosi dobitke preko podele imovine, alimentacije ili stipendije. Uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju, pravnim procesima, na putovanjima.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Aspekti vašeg vladaoca Merkura u kući novca s Uranom u kući ideja i Saturnom u kući karijere donose vam uspeh preko društvenog angažmana ili u privatnom biznisu. Lilit u sedmoj kući slobodnima donosi susret sa strancem.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Merkur, koji upravlja vašim komunikacijama, u kući partnerskih odnosa, obrazuje danas sjajne aspekte donoseći vam uspeh preko ortakluka, sudskog spora, javne delatnosti ili nekog kreativnog zanimanja.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Pluton, koji upravlja vašim privatnim životom, u kući partnerskih odnosa pravi sekstil sa Lilitom u kući ljubavi donoseći slobodnima susret s nekim ko živi u inostranstvu. Vaše avangardne poslovne ideje dopadaju se nadređenima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi sjajne aspekte s Uranom i Saturnom, donoseći vam uspeh preko putovanja, inostranstva, visokog obrazovanja ili pravnih procesa. Romantičan sastanak u večernjim satima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Pluton, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, obrazuje sekstil sa Lilitom u kući komunikacija, donoseći slobodnima susret sa zamimljivom osobom na kraćem putu, predavanju ili u krugu rodbine. Poboljšanje odnosa sa članovima porodice.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton pravi sekstil sa Lilitom u kući novca donoseći vam finansijski uspeh preko saradnje sa strancima, putovanja, na ispitima, u pravnim procesima. Dobici preko nekretnina i privatnopg biznisa.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

S Lilitom, simbolom erotičnosti, u vašem znaku, koji pravi sekstil s Plutonom, očekuje vas strastveni susret s nekim ko če vas fascinirati. Uvećanje prihoda preko kraćih putovanja, rođaka ili neke samostalne delatnosti.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sunce u vašem znaku pravi sekstil sa Neptunom u kući komunikacija donoseći vam uspeh preko kraćih putovanja. Aspekt Merkura u vašem znaku s vašim vladaocem Saturnom donose vam zaradu preko nekretnina ili privatnog boznisa.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Pluton u vašoj kući ličnosti pravi sekstil sa Lilit u kući društvenog života donoseći vam upoznavanje s nekim preko prijatelja ili se iz prijateljstva s nekim ko živi u inostranstvu može roditi ljubav.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun i Saturn u vašem znaku prave sekstile sa Suncem i Merkurom u kući finansija donoseći vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade ili neke samostalne delatnosti. Uspeh preko društvenog ili političkog anagažmana.