OGRADA SPASILA UGROŽENE VRSTE ZA 90 ODSTO: Australijski biolozi šokirani rezultatima (VIDEO)

Na australijskom Ostrvu Kengura, specijalne ograde su postavljene kako bi sprečile dolazak divljih mačaka nakon razornih požara 2020. godine, a oporavak je iznenadio čak i same biologe.

Foto: Printscreen

Požari su zahvatili veliki deo žbunastih staništa na trećem po veličini ostrvu pod australijskom upravom, ostavivši mnogo domaćih vrsti bez zaklona od invazivnih divljih mačaka.

Odmah nakon požara, stručnjaci Australijske konzervatorske organizacije za divlje životinje (Australian Wildlife Conservancy) započeli su procenu terena i krenuli sa radovima na postavljanju zaštitne ograde oko područja Western River Refuge.

Rezultati su bili neočekivani: broj kengurskoostrvskog danarta, sitnog torbara veličine miša, povećan je za između 90 i 100 odsto. Ova vrsta nema prirodnu odbranu od mačaka i spada među najugroženije na ostrvu.

- Danart se oporavio mnogo bolje nego što smo očekivali - izjavio je glavni ekolog organizacije, Pat Hodžens za ABC News Australia.

Pored sisara, zabeležen je i povratak nekoliko vrsta ptica, uključujući zapadnu bič-pticu i basijskog drozda, koji su ranije nestali zbog divljih mačaka.

Stručnjaci ističu da ovaj primer pokazuje koliko uklanjanje invazivnih vrsta i stvaranje zaštićenih zona može doprineti očuvanju biodiverziteta, posebno na izolovanim ostrvima gde su autohtone vrste najranjivije.

(GNN)