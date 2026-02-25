Panorama

DOBAR DAN ZA ZARADU, OPREZNO SA DOGOVORIMA Astro savet za sredu, 25. februar: Ovi znaci danas mogu da očekuju finansijski uspeh

Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 02. 2026. u 07:00

MESEC, simbol raspoloženja, ali i dnevnog trgovinskog prometa, danas prelazi put od 12. do 27. stepena Blizanaca trećem stepenu Blizanaca danas pa tako ujutru pravi trigon sa Plutonom na četvrtom stepenu Vodolije a uveče sa Marsom na 25. stepenu Vodolije.

Foto: freepik.com

To će rođenima na početku vazdušnih ali i vatrenih znakova (Vodolija, Vaga, Blizanci, Lav, Ovan, Strelac) doneti priliv energije, elana, lični i finansijski uspeh, i to preko porodičnog biznisa, drugog vida samostalne delatnosti (tečnosti, alkohol, nafta) ili nekretnina.

Dobici takođe stižu i preko oblasti koje predstavljaju treća (analogna Blizancima)i 11. astrološka kuća (analogna Vodoliji) na prirodnom zodijačkom krugu (počinje od Ovna): internet, kraća putovanja, mediji, saradnje sa prijateljima, velika udruženja.

Kvadrati sa Venerom i Merkurom, planetama novca i biznisa, upozoravaju na oprez kada je reč o dogovorima o ceni posla ili iznosu honorara.

