BUDITE STRPLJIVI Astro savet za utorak, 3. februar: Evo kako ovi znaci danas mogu da realizuju svoje ideje

Marina Jungić Milošević, astrolog

03. 02. 2026. u 07:00

RANO ujutro, Mesec ulazi u šesti zodijački znak, vrednu, poslovičnu, analitičnu i sistematičnu Devicu i sve do kasnih popodnevnih sati pravi samo napete aspekte sa tranzitnim planetama.

Foto: Profimedia

Jedan od tih aspekata je i inkonjunkcija sa Saturnom na kraju Riba i Neptunom na početku Ovna, planetama kašnjenja i obmana u znaku tajnosti, koje obrazuju konjunkciju. Ove pozicije zahtevaju fleksibilnost i strpljenje, kada je reč o realizaciji ideja, poslova ili snova, u zavisnosti od toga kakvi su vam planovi ili zanimanje kojim se bavite. Ovi aspekti će najviše će uticati na rođene početkom znaka Device, Riba, Strelca i Blizanaca.

Ako je reč o umetničkom projektu, moguće su prepreke i ograničenja koje zahtevaju strpljenje ili bolju finansijsku situaciju, prave prilike i kontakte s osobama koje žele da vam pomognu.

Aspekti Meseca sa Plutonom i Marsom, nepovoljno utiču na ljubavni, ali i poslovni život Ovnova i Bikova, jer te planete upravljaju njihovim partnerskim odnosima (bilo da se radi o emotivnom ili poslovnom partneru).

Predveče, Mesec ulazi u sekstil s Jupiterom, donoseći dah ležernosti i opuštenosti u svakodnevnicu, naročito kada je reč o porodičnim odnosima, ali i o finansijama.

