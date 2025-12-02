DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 3. DECEMBAR: Ovan sumnja u partnera, Raka očekuju vanredni izdaci, Škorpiju svađe s partnerom, a Ribe s rođacima

SAZNAJTE šta vas u sredu, 3. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt Meseca u kući posla ali i ljubavi s vašim vladaocem Marsom upozorava na oprez na putovanjima, sa strancima ili pravnim pitanjima. Rasprave s partnerom, zbog sumnji u njegovu vernost. Promenite način ishrane.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec, koji upravlja vašim mentalnim stanjem, u vašem znaku donosi vam priliv energije i stavlja naglasak na emocije koje će biti izuzetno naglašene. Problemi sa finansijama, pozajmicama, kreditima, nasledstvom, alimentacijom.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Inkonjunkcija Marsa u sedmoj kući i Meseca koji upravlja vašim finansijama, donosi vam probleme u sudskim sporovima, javnim delatnostima, partnerskim odnosima. Vaš vladalac Merkur u opoziciji s Uranom upozorava na oprez u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u 11. kući pod uticajem Marsa iz kuće posla donosi vam promenu planova, probleme sa saradnicima, iznenadno putovanje, neočekivanu selidbu. Vanredni izdaci. Promenite način ishrane.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Inkonjunkcija Meseca u kući karijere sa vašim vladaocem Suncem i Marsom u kući donosi vam sukobe s nadređenima i ljubavnim partnerom. Moraćete da uložite više napora kako biste svoje ideje sproveli u delo.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u devetoj kući pod uticajem Marsa iz kuće privatnog života nepovoljno utiče odnos sa članovima porodice, saradnju sa strancima, pravne procese, polaganje ispita, dobijanje radnih dozvola. Opasnost u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Napet aspekti Meseca, vladaoca vaše karijere, u osmoj kući sa Marsom u trećoj, upozoravaju na probleme sa kreditima, podelom imovine, alimentacijom, stipendijama. Nije trenutak za sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u sedmoj kući pravi inkonjunkciju sa vašim vladaocem Marsom donoseći vam finansijske i probleme s nekretninama. Rasprave s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Podložnost povredama. Oprez u saobraćaju.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec, koji upravlja vašim finansijama, u kući posla, pravi napet aspekt s Marsom u vašem znaku zbog čega ćete morati da uložite više napora kako biste završili posao ili nešto drugo što ste isplanirali. Išijas.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn pravi sekstil sa Mesecom donoseći vam inspiraciju ako se bavite kreativnim poslom ili javnom delatnošću. Sukob sa braćom, sestrama ili rođacima. Finansijski problemi. Osetljiv nervni sistem.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući privatnog života donosi vam finansijske i probleme s članovima porodice. Vaš vladalac Uran pravi opoziciju s Merkurom, planetom komuniakcija, pazite šta i kome pričate, naročito na poslu. Stomačne tegobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Inkonjunkcija Marsa i Meseca u trećoj kući donosi sukobe sa nadređenima, autoritetima, roditeljima, rođacima. Problemi na kraćim putovanjima i sa dokumentacijom. Emotivni partner je sklon nepromišljenim reakcijama. Pazite se za volanom.