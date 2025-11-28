PRETVORITE SNOVE U STVARNOST Astro savet za petak, 28. novembar: Direktan hod Saturna će najviše osetiti ova četiri znaka

SATURN, planeta discipline, prošlosti i sudbine, posle višemesečnog retrogradnog hoda, 28. novembra, u 3.53 kreće direktno sa 25. stepena (stepen inicijative) Riba, znaka podsvesti, tajni, umetnosti, iluzija, vizija, u kojima se već nalazi Neptun, vladalac Riba.

Ovo je Saturnov poslednji prelazak preko 12. zodijačkog znaka, a sledeći put će biti tek za tri decenije.

Zato je sada i poslednji trenutak (koji će trajati oko dva i po meseca, do 13. februara 2026. godine) da ostvarite ili dovršite nešto što ste duže vreme želeli i pokušavali ili u šta ste uložili dosta truda, ideja ili novca, odnosno, možete da materijalizujete svoje snove.

Direktan hod Saturna će osetiti svi znaci, ali najviše Ribe, Device, Blizanci i Strelci, i to rođeni u trećoj dekadi.

