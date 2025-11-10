DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 11. NOVEMBAR: Bik privodi kraju neki stari posao, Devica ima trzavice s prijateljima, Strelac s nadređenima

SAZNAJTE šta vas u utorak, 11. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.





OVAN (21. 3 - 20. 4)

Jupiter kreće retrogradnim hodom preko vaše kuće privatnosti iznoseći na svetlo dana stare porodične probleme. Teškoće s polaganjem ispita, upisom na fakultet ili na putovanjima Čitajte sitna slova u ugovorima koje treba da potpišete. Nervoza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena kuća novca s Jupiterom koji kreće retrogradnim hodom donosi vam uspeh preko trgovine, učenja ili stranaca. Možete uspešno da privedete kraju posao koji je dugo bio "na čekanju". Unosite više tečnosti.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Retrogradni hod Jupitera preko druge kuće donosi vam kraću finansijsku stagnaciju. Mesec u vašem znaku najavljuje zaradu, preko započetog posla sa nekretninama, trgovine hranom ili saradnje sa ženama na položaju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Jupiter kreće retrogradnim hodom preko vašeg znaka pa se preporučuje finalizacija starih dogovora, uz dodatni oprez s dokumentacijom. Problemi sa sudskim sporovima. Ljubavni partner nešto krije od vas i verovatno vas intuicija ne vara.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Jupiter, koji vlada vašim ljubavnim životom i kreativnošću, u 11. kući, kreće retrogradno preko kuće inspiracije, donoseći vam uvećanje prihoda preko visokog obrazovanja, saradnje sa strancima, dalekih putovanja ili pravnih akata.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Retrogradni hod Jupitera, vladaoca partnerskih odnosa i privatnog života, preko 11. kuće, donosi vam uspeh preko saradnje sa starim saradnicima ili obnove stare poslovne ideje.Odlaganje planova, trzavice s prijateljem.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Jupiter kreće retrogradno preko kuće karijere i društvnog statusa, donoseći vam sukobe s nadređenima, autoritetima, roditeljima, kao i probleme na putovanjima. Problem sa zadržavanjem vode u telu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Jupiter kreće retrogradnim hodom preko devete kuće donoseći vam uvećanje prihoda preko obnove kontakata ili saradnje sa strancima, putovanja, pravnih akata ili obrazovanja. Susret u tajnosti sa šarmantom osobom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter kreće retrogradnim hodom preko kuće novca, intime i rizika, donoseći vam probleme sa finansijama, nadređenima i partnerom. Nesporazumi s autoritetima ili nadređenima. Poslušajte savet Vodolije.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Retrogradni hod Jupitera, planete srećnih okolnosti, preko sedme kuće donosi obnovu nekog ugovora, susret sa starim partnerom, trudnoću ili proširenje porodice. Obnova stare ideje, ako se bavite umetničkim zanimanjem.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Retrogradni hod Jupitera preko kuće posla vraća vas saradnji sa starim partnerima, starim poslovnim idejama ili rešavanju starih sudskih sporova. Odlaganje ili kašnjenje planova i manji zastoj u finansijama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter, planeta ekspanzije, kreće retrogradnim hodom preko kuće ljubavi praveći napet aspekt s asteroidom Hiron što nagoveštava obnovu kontakta sa starom simpatijom. Imate želju da dovršite neki umetnički projekat.