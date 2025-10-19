POPULARNA SOBNA BILJKA TERA SREĆU I NOVAC: Evo šta kažu feng šui stručnjaci

PREMA rečima feng šui stručnjaka, jedna sobna biljka koja je postala popularna na društvenim mrežama privlači svađe i siromaštvo.

Pravila feng šuija nalažu da određene biljke imaju snažan uticaj na energiju doma, a samim tim i na porodične i ljubavne odnose, kao i finansije.

Iako izgleda lepo i lako se održava, biljka monstera ili filadendron je, prema verovanjima feng šui stručnjaka, jedna od onih koju ne biste smeli da držite u stanu, pogotovo ako živite u malom prostoru.

Monstera je zbog svojih karakterističnih proreza na listovima, jedna od najpopularnijih sobnih biljaka u poslednjih nekoliko godina. Otporna, dekorativna i laka za negu, postala je nezaobilazna u mnogim enterijerima, od dnevnih soba do kancelarija. Međutim, prema feng šui filozofiji, monsteri nije mesto u malom stanu.

Stručnjaci kažu da monstera ima "šireću energiju" i da joj je neophodan veliki prostor kako bi pozitivno delovala. U suprotnom, u malim stanovima:

- blokira protok energije

- privlači sukobe i nesuglasice

- dovodi do emotivne nestabilnosti

- loše utiče na finansije i ljubavni život

Dakle, ako se monstera nalazi u skučenom prostoru, njena energija postaje zagušena, što može dovesti do napetosti među ukućanima.

Gde monstera donosi sreću i napredak?

Iako nije pogodna za male domove, monstera može biti izuzetno korisna u poslovnim prostorima i velikim, otvorenim prostorijama. Tamo simbolizuje:

U velikim kućama, uz dobru raspoređenost, može čak pomoći u jačanju ljubavnih i porodičnih odnosa, ali samo ako ima dovoljno mesta da “diše”.

Kako prepoznati da vam monstera šteti?

- U kući vladaju česte tenzije bez vidljivog razloga

- Imate osećaj zagušenosti i stagnacije

- Finansije i ljubavni odnosi su u padu

- Osećate nemir i umor u sopstvenom domu

Ako prepoznajete ove znake, vreme je da razmislite da premestite ili izbacite ovu biljku iz stana. Monstera jeste dekorativna i laka za negu, ali ako verujete u feng šui principe, ona nije pravi izbor za manje prostore. Ako želite više harmonije, ljubavi i finansijske stabilnosti u domu, možda je vreme da ovu biljku zamenite nekom koja zaista donosi sreću, poput lavande, bambusa ili fikusa.

(Alo)

