DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 20. OKTOBAR: Bik da ne potpisuje ugovore, Devica da izbegava svađe u porodici, a Jarac s ljubavnim partnerom

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 20. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Merkura u kući finansija donosi manji neplanirani izdatak. Izbrojte do deset pre nego što kažete nešto zbog čega biste se kasnije kajali. Rasprave sa ženama u porodici.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući posla pod uticajem Jupitera upozorava da ne preterujete s troškovima. Dan nije povoljan za sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora. Mogući problemi u sudskim sporovima ili s pravnim aktima. Bol u zglobovima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Spoj vašeg vladaoca Merkura, simbola biznisa, i Meseca u kući svakodnevnih poslova donosi sukob sa saradnicima. Pazite šta i kome pričate. Uvećanje zarade preko nekretnina ili privatnog biznisa. Pazite se za volanom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec prelazi preko kuće novca praveći napet aspekt s Jupiterom, planetom ekspanzije, u vašem znaku što upozorava da izbegavate nepotrebne troškove. Konflikt ili svađa s ljubavnim partnerom. Više šetajte.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Marsa i Merkura u kući privatnog života donosi trzavice s članovima porodice, naročito roditeljima s decom. Problemi na kraćim putovanjima i sa saradnicima. Novac preko paralelnog ili tajnog izvora prihoda.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mars na istom stepenu s vašim vladaocem Merkurom čini vas sklonim nelogičnim zaključcima bilo da je reč o poslu ili ljubavi. Izbegavajte konflikte i rasprave sa mlađim članovima porodice. Unosite više tečnosti.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec, koji upravlja vašom karijerom pravi izazovan aspekt sa Jupiterom u kući karijere donoseći vam priliku za uvećanje prihoda preko honorarnog posla. Izvegavajte nepotrebne troškove ili podizanje kredita. Nesanica.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Merkura u vašem znaku čini vas nervoznijim i napetijim. Tranzit Meseca preko Vage pod uticajem Jupitera donosi vam uspeh preko putovanja, saradnje sa strancima, pravnih procesa.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući više sile pravi napet aspekt s vašim vladaocem Jupiterom donoseći vam novac ali i neplanirane troškove. Slobodni Strelci mogu da upoznaju šarmantnu osobu preko prijatelja ili interneta. Unosite više vitamina.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući karijere pravi kvadrat s Jupiterom donoseći vam sukob sa ženama na poslu ali i sa emotivnim partnerom. Mogući problemi u sudskim sporovima. Konflikt s jednim prijateljem. Promena planova. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Izazovan aspekt između Meseca i Jupitera donosi vam profesionalni i finansijski uspeh preko kontakata sa strancima, putovanja, visokog obrazovanja, pravnih procesa. Iznenadni susret sa nekim ko stiže s dužeg puta. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Kvadrat između Meseca i vašeg vladaoca Jupitera pojačava vašu intuiciju, podstiče strasti i donosi vam novac, ali i vanredne izdatke. problemi na putovanjima, sa strancima, na ispitima, u sudskim sporovima. Pad imuniteta.