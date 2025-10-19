VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: Vojna tvrđava stara 3.500 godina otkrivena u Sinajskoj pustinji
ARHEOLOZI su otkrili vojnu tvrđavu staru 3.500 godina u severnoj pustinji Sinaj, nedaleko od mediteranske obale, saopštilo je egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta.
Tvrđava površine oko 8.000 kvadratnih metara sadrži zid u cik-cak obliku, ostatke peći i fosilizovano testo, što ukazuje na svakodnevni život vojnika, piše "Lajv sajens".
Arheolozi procenjuju da je garnizon brojio između 400 i 700 vojnika.
Otkriće se vezuje za vladavinu faraona Tutmesa I, koji je proširio egipatsko carstvo u region današnje Sirije.
Tvrđava je locirana u Tel el-Harubi, blizu drevnog "Horusovog vojnog puta", koji je povezao deltu Nila sa istočnim Mediteranom.
Tim istražuje moguće postojanje obližnje luke koja je snabdevala garnizon.
Do sada je pronađeno 11 odbrambenih kula, stambeni objekti za vojnike i vulkansko kamenje sa Egejskih ostrva korišćeno za gradnju.
Na nekim grnčarijama su utisnuta imena Tutmesa I, što potvrđuje period izgradnje.
Egipatski i strani stručnjaci ocenjuju da će iskopavanja značajno da prošire razumevanje vojnog prisustva Egipta u severoistočnom Sinaju.
Iskopavanja i analiza artefakata su u toku.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
