STRATOSFERSKI SKOK PREKO JUŽNOG POLA: Ruski kosmonauti predstavili plan

RUSKI kosmonauti Mihail Kornijenko i Aleksandar Linik predstavili su plan za prvi stratosferski skok padobranom preko Južnog pola zakazan za novembar 2025. godine.

Ruski kosmonauti imaju najveće iskustvo u vasioni

Generalni konzul Rusije u Kejptaunu Ruslan Golubovski rekao je za rusku agenciju da realizacija plana zavisi od vremenskih uslova, ali da se nada da će se to dogoditi u novembru.

Prema rečima organizatora, ekspedicija će testirati najsavremeniju rusku vazduhoplovnu opremu, uključujući specijalizovane sisteme za kiseonik, padobrane i termo odeću.

Russians have become the first men in the world to make a stratospheric parachute jump to the North Pole.



Mikhail Kornienko, Alexander Lynnik, and Denis Efremov successfully landed from a height of ten thousand meters. pic.twitter.com/Kt5QPAHyK8 — Trollstoy (@Trollstoy88) April 13, 2024

Oprema mora da izdrži ekstremne uslove - temperature do minus 90 stepeni Celzijusa i pritisak od približno 200 milimetara živinog stuba.

- Prošle godine smo to uradili na Severnom polu. Ove godine planiramo da to uradimo na Antarktiku. Lokacija se još uvek određuje. Verovatno neće biti moguće da se stigne tačno do geografske tačke Južnog pola - rekao je Kornijenko za RIA Novosti.

On je dodao da će se sletanje verovatno obaviti u oblasti jedne od ruskih polarnih stanica.

Kornijenko je napomenuo da je prošlogodišnji skok preko Severnog pola, prvi u istoriji, bio samo preludijum za složeniji antarktički test.

Iako precizno sletanje na Južni pol može biti težak zbog teškog terena, tim se trudi da se što više približi cilju.

Prema rečima organizatora, pripreme za misiju, koju su organizovali ogranci Ruske federacije kosmonautike u Baškiriji i Rusko geografsko društvo, trajale su tri do četiri godine.

Učesnici su naglasili važnost posebne ishrane kako bi se prilagodili niskom pritisku i napomenuli da će se radio-kontakt održavati tokom spuštanja.

Zanimljivo je da su u aprilu 2024. godine Kornijenko i Linik napravili istorijski skok preko Severnog pola na Dan kosmonautike.

Spuštali su se dva i po minuta brzinom do 300 kilometara na sat na temperaturama od minus 70 stepeni Celzijusa, testirajući modifikovane regulatore kiseonika. Njihovi padobrani su se otvorili na visini od 1.500 metara.

