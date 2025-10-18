STRATOSFERSKI SKOK PREKO JUŽNOG POLA: Ruski kosmonauti predstavili plan
RUSKI kosmonauti Mihail Kornijenko i Aleksandar Linik predstavili su plan za prvi stratosferski skok padobranom preko Južnog pola zakazan za novembar 2025. godine.
Generalni konzul Rusije u Kejptaunu Ruslan Golubovski rekao je za rusku agenciju da realizacija plana zavisi od vremenskih uslova, ali da se nada da će se to dogoditi u novembru.
Prema rečima organizatora, ekspedicija će testirati najsavremeniju rusku vazduhoplovnu opremu, uključujući specijalizovane sisteme za kiseonik, padobrane i termo odeću.
Oprema mora da izdrži ekstremne uslove - temperature do minus 90 stepeni Celzijusa i pritisak od približno 200 milimetara živinog stuba.
- Prošle godine smo to uradili na Severnom polu. Ove godine planiramo da to uradimo na Antarktiku. Lokacija se još uvek određuje. Verovatno neće biti moguće da se stigne tačno do geografske tačke Južnog pola - rekao je Kornijenko za RIA Novosti.
On je dodao da će se sletanje verovatno obaviti u oblasti jedne od ruskih polarnih stanica.
Kornijenko je napomenuo da je prošlogodišnji skok preko Severnog pola, prvi u istoriji, bio samo preludijum za složeniji antarktički test.
Iako precizno sletanje na Južni pol može biti težak zbog teškog terena, tim se trudi da se što više približi cilju.
Prema rečima organizatora, pripreme za misiju, koju su organizovali ogranci Ruske federacije kosmonautike u Baškiriji i Rusko geografsko društvo, trajale su tri do četiri godine.
Učesnici su naglasili važnost posebne ishrane kako bi se prilagodili niskom pritisku i napomenuli da će se radio-kontakt održavati tokom spuštanja.
Zanimljivo je da su u aprilu 2024. godine Kornijenko i Linik napravili istorijski skok preko Severnog pola na Dan kosmonautike.
Spuštali su se dva i po minuta brzinom do 300 kilometara na sat na temperaturama od minus 70 stepeni Celzijusa, testirajući modifikovane regulatore kiseonika. Njihovi padobrani su se otvorili na visini od 1.500 metara.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TAJNA ASTRONAUTA: NASA dremka za bolju koncentraciju, ali i zdravlje srca
01. 09. 2025. u 22:00
NAKON PET MESECI U ORBITI: Na Zemlju se vratilo četvoro astronauta
09. 08. 2025. u 22:45
NAUČNICI UPOZORAVAJU: Boravak u svemiru ostavlja posledice po zdravlje astronauta
20. 03. 2025. u 00:22
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)