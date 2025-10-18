ŠTA DONOSI ULAZAK ASTEROIDA KARMA U VAGU? Astro savet za subotu, 18. oktobar: Evo na kojih 6 znakova će najviše uticati

ASTEROID Karma ušao je u Vagu neposredno uoči ulaska Meseca u taj znak i danas pravi trigon sa Plutonom (a sutra s Uranom) što će najviše osetiti septembarske Vage.

One se zato mogu naći pred donošenjem značajnih životnih odluka, bez obzira na to koliko su u ovom trenutku spremne na to. Događaji koji slede, poput više sile, nečega na šta ne mogu da utiču, svakako će se desiti. Svakako bi bilo bolje da, ukoliko pripadate ovom znaku Zodijaka, pokažete spremnost da se suočite s nečim što je neizbežno, a što zapravo neće uopšte biti loše za vas. Naprotiv, budući da Karma pravi sjajne aspekte, trigone, sa retrogradnim Uranom, kao i sa Plutonom, planetama promena, novca i transformacije.

Osim na Vage, ulazak Karme u sedmi zodijački znak će uticati i na Blizance, Vodolije, Ovnove, Lavove i Strelce, rođene početkom znaka.