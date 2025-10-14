NIJE SVE OD MAME: Tri osobine koje deca nasledno vuku isključivo od tate
KAŽU da jabuka ne pada daleko od stabla, a kad je tata u pitanju, to je često bukvalno tačno. Evo tri osobine koje deca najčešće dobiju baš od tate.
1. Inteligencija i način razmišljanja
Ako tata voli da rešava zagonetke, smišlja praktična rešenja i ima "ono nešto" u tehničkim stvarima, velika je šansa da će i njegovo dete imati taj "tatin mozak".
Nije retkost da deca prepoznaju sebe u tatinom načinu odlučivanja, pa čak i u sitnim reakcijama na stres. Recimo, ko tata prvo duboko udahne i razmisli, često će i dete to raditi, gotovo instinktivno.
2. Smisao za humor
Ah, taj tatin humor, nekada nespretan, ali uvek zarazan. Nauka kaže da sklonost ka humoru i način na koji doživljavamo šalu mogu biti nasledni.
Ako tata voli da se šali, imitira ili prepričava dogodovštine uz smeh, dete najčešće preuzima taj obrazac. I to ne samo kao osobinu, već i kao način da gradi odnose sa drugima.
Uostalom, ništa ne spaja porodicu kao trenutak kada svi prasnu u smeh, obično zbog tatine fore koja "nije smešna, ali jeste legendarna".
3. Temperament i energija
Da li je dete mirno, fokusirano i strpljivo - ili stalno u pokretu, znatiželjno i energično? Velike su šanse da je odgovor skriven u tatinim genima. Očevi često prenose temperament, nivo energije i način na koji se nose sa izazovima.
Ako tata voli akciju, deca često nasleđuju tu živahnost, želju za takmičenjem i avanturom. A ako je smiren tip, ni mališan nije sklon drami, osim kad mu ne daju tablet.
Mame daju toplinu, ali tate često "ugrade" onu dozu racionalnosti, duha i energije koja čini da deca rastu kao mali istraživači sveta.
(Informer)
