DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 11. OKTOBAR: Blizanci da povedu računa o finansijama, Lav o investicijama, Strelac flertuje preko interneta

SAZNAJTE šta vas u subotu, 11. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Opozicija Venere u šestoj kući pod uticajem retrogradnog Saturna iz kuće ograničenja usporava vaše poslove. Imate osećaj da vam partner ne pruža onoliko nežnosti i emocija koliko je vama potrebno. Stomačne tegobe.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera u astrološkoj kući ljubavi i kreativnosti pod uticajem retro-Saturna nepovoljno deluje na emotivni i poslovni život. Pozicija Jupitera, koji upravlja vašim finansijama, donosi vam novčane dobitke.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Opozicija Venere u kući privatnosti i retrogranog Saturna u kući karijere donosi probleme u porodici, kao i sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Povedite više računa o troškovima i izbegavajte podizanje kredita.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Venera, simbol ljubavi i novca, pod uticajem retrogradnog Saturna, odlažu dogovore sa strancima, kao i sudske procese. Sekstil sa Marsom podstiče ambiciju junskih Rakova, koji se bave privatnim biznisom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Opozicija između Venere i retro-Saturna nepovoljno deluje na vaše finansije, ali i na emotivni život stvarajući vam osećaj da niste dovoljno voljeni. Vanredni troškovi. Oprezno s novim investicijama. Pazite se za volanom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt između Venere u vašem znaku i retrogradnog Saturna, planete kašnjenja, upozorava na mogućnost problema sa sudskim sporovima i pravnim aktima. Novac vam stiže preko nekonvencionalnih vidova zarade.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekt Venere u kući podsvesti i Saturna u kući zdravlja čini vas nervoznijim i nestrpljivijim, jer ste svesni da trenutno nemate izlaz iz neke situacije. Počinje da vas privlači neko koga poznajete duže vreme. Oslabljena cirkulacija.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Venera u kući neočekivanih okolnosti, pod uplivom retro-Saturna, planeta prošlosti, u kući ljubavi, donosi vam susret s bivšom simpatijom. Nove poslovne šanse ukazuju se preko kontakata sa strancima. Problemi sa želucem.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Venera u kući karijere, pod uplivom retrogradnog Saturna, simbola prepreka, nepovoljno utiče na odnos sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Upoznavanje sa Vodolijom preko prijatelja ili društvene mreže.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt koji Venera u devetoj kući obrazuje s vašim vladaocem retro-Saturnom u kući finansija i rizika, upozorava na probleme na putovanjima, u inostranstvu, s pravnim aktima, stipendijama, na ispitima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prelazak vašeg vladaoca retro-Saturna preko kuće posla, pod uticajem Venere iz kuće novca i rizika, upozorava da budete oprezniji prilikom novih dogovara. Ljubavni partner očekuje više pažnje od vas. Bol u leđima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Venera u opoziciji sa retro-Saturnom u vašem znaku nepovoljno utiču na partnerske odnose i u ljubavi i u poslu. Aspekti Jupitera donose mogućnost uvećanja prihoda preko samostalne delatnosti ili umetničkih zanimanja.