OKTOBAR JE KLJUČ ZA SAVRŠENO PROLEĆE: Posadite ova tri cveta i vaša bašta će oduzimati dah

JESEN u vrtu ne znači kraj, već pripremu za novu eru boja. Oktobar je savršeno vreme za sadnju prolećnih lukovica, kao što su narcis, gigantski luk i grozdasti zumbul.

Foto: Profimedia

Pravilo je jednostavno: lukovice sadite dovoljno duboko, otprilike dva do tri puta više od njihove visine, u dobro dreniran tlo. Malo planiranja sada znači da će vaša bašta na proleće izgledati kao da je uređivana danima.

Narcis

Narcisi su prava najava proleća – otporni, mirisni i pouzdani, bilo u dvorištu ili u saksijama.

Najbolje im odgovara mesto na suncu ili u blagoj senci, uz dobru drenažu kako lukovice ne bi stajale u vodi. Prilikom sadnje, okrenite šiljati vrh nagore i nežno utisnite zemlju oko lukovice da iz nje izađu vazdušni džepovi.

Prvo zalivanje je dovoljno da proces ukorenjivanja započne.

Najlepše izgledaju kada se sade u manjim grupama, posebno uz niske muskarije, što stvara predivan kontrast i vizuelno osvežava dvorište, a sjajno izgleda i na fotografijama.

Nakon cvetanja, pustite da lišće prirodno požuti – tako biljka vraća energiju u lukovicu i sledeće godine cveta bogatije. Ako želite prirodan, šumski ugođaj, kombinujte različite sorte narcisa po visini i periodu cvetanja – to garantuje produženo cvetanje tokom više nedelja.

Ukrasni ili gigantski luk

Ukrasni luk najbolje uspeva na sunčanim mestima i u dobro dreniranom tlu, dok teža, glinovita zemljišta takođe mogu da mu odgovaraju.

Za visoke sorte poput Allium giganteum ili hibrida sa krupnim cvetnim glavicama, sadnja dublje nego obično pomaže da stabljike ostanu stabilne čak i na vetrovitim mestima.

Idealno ih je saditi u "džepove" između viših trajnica i ukrasnih trava.

Grozdasti zumbul

Grozdasti zumbul je mali, ali kada se sadi u većim grupama pravi pravi vizuelni spektakl.

Voli sunčana i polusenovita mesta, kao i lagano, dobro dreniran tlo, zbog čega je odličan za kamenjare i ivice staza. Najlepši efekat postiže se kada lukovice posadite "razbacano", bez stroge simetrije – tako nastaje prirodan, razigran tepih plavih cvetova.

U saksijama možete ih saditi gušće za bogatiji izgled, a odlično se slažu sa niskim narcisima.

