DOSTA VAM JE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Evo kako možete da je se rešite

DOK su neki jedva dočekali alate veštačke inteligencije i koriste ih u svakom aspektu svog života, drugi baš i nisu raspoloženi da im AI asistenti iskaču na svakom koraku.

Neki se možda bave poverljivim stvarima, pa im nije u interesu da podaci s kojima barataju budu vidljivi "nekom tamo sistemu nad kojim nemaju kontrolu".

Koji god razlog za ne korišćenje veštačke inteligencije na računaru ili pametnom telefonu bio, postoji način kako ih isključiti ili barem utišati. Ovi saveti je neće u potpunosti izbaciti iz vaših života, ali vam mogu pružiti predah, piše Zimo.

EPLOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Otkako je Epl predstavio svoj sistem veštačke inteligencije, Apple Intelligence, svaka nova generacija njihovih pametnih telefona ili računara, ima sve više AI značaja. Od sažimanja poruka, uređivanja teksta, izrade personaliziranih emodžija, određivanje prioriteta obaveštenja pa sve do obrade fotografija i videa.

Za one kojima je jednostavno previše veštačke inteligencije u životu, postoji jednostavno rešenje za isključivanje tih postavki. Dovoljno je otvoriti ih na ajfonu, pronaći Apple Intelligence i Siri i tamo isključiti.

Ako ste ipak zainteresirani za neke AI opcije, ali ne za sve, Epl vam nudi i tu mogućnost.

Za isključivanje alata za AI obaveštenja, u postavkama pronađite opciju Obaveštenja, potom Prioritizovanje obaveštenja i isključite.

Isto možete uraditi i izborom Sažmi obaveštenja. Ako želite da isključite AI opcije za stvaranje slika i teksta, u postavkama pronađite Vreme korišćenja ekrana i potom Ograničenja sadržaja i privatnosti te pod Apple Intelligence i Siri pronađite Stvaranje slika i isključite. Zatim to isto ponovite za Alate za pisanje.

GUGL

Bez obzira koji telefon ili računar koristite, ako koristite Guglov pretraživač verovatno ste primetili AI sažetke na samom vrhu rezultata pretraživanja. Ova AI koju pokreće Guglov AI Gemini, trebao bi olakšati korisnicima pronalaženje pravog odgovora. Ali, za mnoge je samo smetnja. Iako Gugl ne dopušta da u potpunosti isključite AI, postoje trikovi za zaobilaženje ili isključivanje.

Ako ne želite videti AI Overwiew, dovoljno je prilikom korišćenja Gugla odabrati karticu Web kako biste blokirali gotovo sve osim direktnih poveznica na Web stranice. Za one koji koriste Gmail, Gugl je uveo AI opcije koje bi trebalo da pomognu u organizaciji inboksa i sastavljanju e-mail poruka.

Međutim, ne sviđa se to baš svima, pa su ostavili opciju da korisnici te AI opcije isključe. Na računaru, potrebno je ulogovati se u Gmail nalog i kliknuti na ikonu dugmeta u gornjem desnom uglu. Potom odaberite Pogledajte sve postavke, odaberite karticu Dženeral/Opštee i tamo pronađite sve "pametne" opcije i isključite ih.

Od Smart compose", "Smart Compose personalization", preko "Smart Reply" i "Smart features". Vodite samo računa da će isključivanje pametnih opcija verovatno isključiti i proveru pravopisa i gramatike pa obratite pažnju na taj deo kad pišete odgovore na važne e-mailove.

META

Baš kao i Epl i Gugl i Meta je ušla u trku za korišćenjem veštačke inteligencije u svojim proizvodima. Problem je što Meta ne dopušta da se njihova Meta AI isključi. Trenutno je Meta AI uključena na društvenim mrežama i možete je prepoznati po šarenom krugu koji se pojavljuje kao lebdeća ikona.

Iako su se korisnici pobunili zbog uvođenja Meta AI bez ikakve opcije isključivanja iz Mete za sad nisu ponudili konkretno rešenje. Tako da vam preostaje jedino da je ignorišete.

MAJKROSOFT

Majkrosoft je veštačku inteligenciju uveo u svoje proizvode na nekoliko načina. Najvidljiviji je Copilot AI, virtualni asistent instaliran korisnicima Windows i Microsofte 365 paketa, bez ikakavog pitanja.

Ako ne želite Copilot na svom računaru, možete to jednostavno rešiti. Napomena - ovo vreedi samo za lične računare koja koriste Home verziju Windovsa, ne i računare koji su za posao ili koriste pro verziju.

Dakle, potrebno je otvoriti Start (Win 11) ili jednostavno kliknuti na ikonu lupa na traci sa zadacima (Win 10) i tamo upisati Kopilot. Kad vam među rezultatima iskoči Kopilot (aplikacija), dovoljno je desnom klikom miša kliknuti na ikonu i iz izbornika odabrati Deinstaliraj. Isti je postupak ako vidite Microsofte 365 Copilot.

Problem je što će se Coplot i dalje pojaviljvati u Office aplikacijama, čak i ako ga deinstalirate. To znači da ćete morati onemogućiti Copilot u svakoj aplikaciji zasebno.

Princip je isti za svaki Office program. Otvorite aplikaciju (Word, Excel...) kliknite na Fajl/Datoteka, Mogućnosti/Setings, pronađite Copilot i isključite. Nakon toga moraćete ponovno pokrenuti aplikaciju kako bi on zaista bio isključen.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NA PAMETNIM TELEFONIMA

Zavisno od toga koji pametni telefon koristite, različiti proizvođači koriste različite veštačke inteligencije. Korisnici Eplovog ajfona već su videli kako isključiti. Korisnici Androida verojatno na raspolaganju imaju neku vrstu Guglovog Geminija u kombinaciji s dodatnim AI opcijama proizvođača. Na primer,, želite li isključiti Galaksi AI (Samsung) na svom uređaju, dovoljno je otvoriti postavke, pronaći Galaksi AI opciju i isključiti. U slučaju drugih proizvođača, savetujemo vam da u postavkama pokušate pronaći AI postavke (kroz pretragu) i vidite šta se nudi odnosno što možete isključiti. Imajte na umu da će isključivanje ovih AI opcija na pametnim telefonima uticati na njihov rad, odnosno neke opcije vam neće više biti dostupne. Na vama je da sami odlučite koliko želite koristiti AI, a koliko ne.

