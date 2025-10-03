NA SATURNOVOM SATELITU RASTE MOGUĆNOST ŽIVOTA: Naučnici otkrili ove supstance

VEROVATNOĆA da Enkelad, prirodni satelit planete Saturn, možda ima uslove za život porasla je nakon što su istraživači otkrili nove organske supstance u oblaku vodenog leda i pare koja izbija ispod njegove površine.

Enkelad je i ranije bio označen kao jedan od glavnih kandidata u potrazi za vanzemaljskim životom, nakon što je misija Kasini, okončana 2017. godine, pokazala da ispod njegove ledene kore postoji okean slane vode, piše Gardijan.

Novi nalazi, zasnovani na analizi podataka instrumenta “Analizator kosmičke prašine”, potvrđuju postojanje složenih organskih molekula koji potiču direktno iz okeana.

Kada otkrijemo hemijsku složenost, raste i potencijal za život - rekao je Nozair Havadža, naučnik sa Univerziteta u Berlinu i glavni autor studije objavljene u časopisu Nature Astronomi.

Iako otkriće ne dokazuje da život postoji, stručnjaci ističu da Enkelad sada poseduje sve ključne elemente za njegovo nastajanje - tečnu vodu, energiju i prebiotske molekule.

Evropska svemirska agencija planira novu misiju ka ovom satelitu oko 2042. godine, koja bi uključila orbiter i lender u potrazi za direktnim znacima života.

