NA SATURNOVOM SATELITU RASTE MOGUĆNOST ŽIVOTA: Naučnici otkrili ove supstance
VEROVATNOĆA da Enkelad, prirodni satelit planete Saturn, možda ima uslove za život porasla je nakon što su istraživači otkrili nove organske supstance u oblaku vodenog leda i pare koja izbija ispod njegove površine.
Enkelad je i ranije bio označen kao jedan od glavnih kandidata u potrazi za vanzemaljskim životom, nakon što je misija Kasini, okončana 2017. godine, pokazala da ispod njegove ledene kore postoji okean slane vode, piše Gardijan.
Novi nalazi, zasnovani na analizi podataka instrumenta “Analizator kosmičke prašine”, potvrđuju postojanje složenih organskih molekula koji potiču direktno iz okeana.
Kada otkrijemo hemijsku složenost, raste i potencijal za život - rekao je Nozair Havadža, naučnik sa Univerziteta u Berlinu i glavni autor studije objavljene u časopisu Nature Astronomi.
Iako otkriće ne dokazuje da život postoji, stručnjaci ističu da Enkelad sada poseduje sve ključne elemente za njegovo nastajanje - tečnu vodu, energiju i prebiotske molekule.
Evropska svemirska agencija planira novu misiju ka ovom satelitu oko 2042. godine, koja bi uključila orbiter i lender u potrazi za direktnim znacima života.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAJVEĆI CENTAR ZA OBUKU HUMANOIDNIH ROBOTA: Radi punom parom (VIDEO)
02. 10. 2025. u 00:00
STUDIJA OTKRILA: Lav na Trgu Svetog Marka u Veneciji potiče iz Kine
05. 09. 2025. u 00:33
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)