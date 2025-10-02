NAJVEĆI CENTAR ZA OBUKU HUMANOIDNIH ROBOTA: Radi punom parom (VIDEO)
KINA je otvorila najveći svetski centar za obuku humanoidnih robota — spremnih za stvarni život.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
KADA ČETBOT IZMIŠLjA: Evo kada AI halucinacije mogu da nam budu od koristi
04. 09. 2025. u 00:30
TRAMP O RAZGOVORIMA SA SI ĐINPINGOM: Glavna tema za četiri nedelje biće soja
01. 10. 2025. u 23:30
ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.
30. 09. 2025. u 20:58
"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10
OGLASILA SE BILjA NAKON RASTANKA OD ACE ILIĆA: "Videću kako vreme prolazi..."
IAKO rastavljeni, Bilja i Aca imaju veliki razlog za slavlje.
01. 10. 2025. u 12:20
Komentari (0)