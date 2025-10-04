NEDELJNI HOROSKOP OD 5. DO 11. OKTOBRA: Blizanci realizuju svoje ideje, Lava i Vodoliju očekuju rasprave u porodici, Vagu veliki uspesi

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 5. do 11. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Merkur, vladalac vaših poslovnih aktivnosti, u kući novca, posle 6. oktobra, pravi napet aspekt s vašim vladaocem Plutonom, što vas fokusira na rešavanje finansijskih pitanja, kredita, alimentacije, sponzorstva, nasledstva ili podele bračne imovine. Ukoliko ste u ortačkom poslu s nekim, povedite više računa o "papirologiji" i dobro pazite šta potpisujete.

Ljubav U vreme punog Meseca (koji se obrzuje jednom godišnje u vašem znaku), 7. oktobra, očekuju vas problemi u vezi kada ćete morati da donesete važnu odluku o odnosu s emotivnim partnerom. Skloni ste preispitivanju događaja iz prošlosti. Druga polovina nedelje slobodinam donosi strastveni susret s mlađom osobom.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Ulazak Merkura, koji upravlja vašim poslovima i kreativnošću, u sedmu astrološku kuću, gde se već nalazi Mars, planeta akcije ali i sukoba, 6. oktobra, upozorava na konflikte sa poslovnim partnerom i probleme s finansijama. U drugoj polovini nedelje, možete da dobijete ponudu za isplativ projekat od osoba iz inostranstva s kojima ste nekada uspešno sarađivali.

Ljubav Početkom sedmice, očekuju vas svađe s voljenom osobom ili skandali u javnosti, ukoliko se bavite delatnošću koja podrazumeva vaše prisustvo u javnosti. Vaše nezadovoljstvo na emotivnom planu sredinom perioda može da vam donese konflikt s voljenom osobom. Jedna Škorpija insistira da vas vidi što pre.

Zdravlje Osetljiv nervni sistem.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom privatnošću, 6. oktobra, ulazi u astrološku kuću posla gde ga već čeka Mars, simbol inicijative, što podstiče vašu želju za angažovanjem u porodičnom biznisu ili drugom vidu samostalne delatnosti. U vreme punog Meseca, 7. oktobra, vaša originalnost dolazi do izražaja preko privatnog biznisa ili neke javne delatnosti.

Ljubav Pozicija Sunca, koje upravlja vašom komunikacijom, u kući ljubavi, ove nedelje može da vam donese sudbinsku vezu sa inteligentnom, prefinjenom osobom. Takođe, moguća je trudnoća. Zauzete očekuje preporod postojeće veze, veridba ili razmišljanje o ulasku u bračne vode. Ovan želi da vas vidi, Rak misli na vas.

Zdravlje Podložnost infekcijama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao S Merkurom u petoj astrološkoj kući, posle godinu dana, od 6. oktobra možete da ostvarite dugoročne ciljeve preko javne delatnosti, privatnog preduzetništva, saradnje sa strancima, visokog obrazovanja, pravnih procesa, čak i hobija.Pun Mesec, vašeg vladaoca, 7. oktobra, donosi vam zastoj u karijeri, što možete da prevaziđete istrajnošću i upornošću.

Ljubav Već početkom perioda, slobodni Rakovi mogu da uplove u lepu, sudbinsku ljubavnu priču, a velike su i šanse za trudnoću, odnosno, proširenje porodice. Naglašen znak Vage nepovoljno utiče na porodični život zauzetih Rakova, sredinom nedelje kada su mogući nesporazumi i trzavice s partnerom i članovima porodice.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Pun Mesec koji upravlja vašom intuicijom u vašoj devetoj astrološkoj kući (koji se formira jednom godišenje), 7. oktobra, donosi vam uspeh preko inostranstva, kontakata sa stranacima, putovanja, dobijanja radnih viza, polaganja ispita, visokog obrazovanja ili završavanja sudskih procesa, pravnih pitanja. Povedite više računa o dokumentaciji i ugovorima.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, u kući privatnog života, gde se već nalazi Mars, simbol sukoba, posle 6. oktobra, donosi vam trzavice, svađe i rasprave s članovima porodice. Zauzete Lavove očekuje donošenje odluke o raskidu ili čak razvodu 7. oktobra, što mogu da da prevaziđu strpljivošću i hladnokrvnošću.

Zdravlje Nesanica.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Vaš vladalac Merkur, 6. oktobra, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u treću kuću, donoseći vam bolju komunikaciju, isplative poslovne ugovore, više kraćih putovanja i prilika za unapređenje obrazovanja. Pun Mesec u kući novca, 7. oktobra, donosi vam finansijske probleme, mnogo ograničenja kada je reč o zaradi, kao i vanredne izdatke. Poslušajte savet jednog Raka.

Ljubav Već početkom perioda, možete da uspostavite bolje odnose s braćom i sestrama, kao i s rođacima, naročito ako već duže vreme niste bili u kontaktu s njima. U drugoj polovini sedmice, zauzetim Devicama može teško pasti suočavanje s partnerovim lažima. Slobodne očekuje susret sa vodenim ili zemljanim znakom.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Merkur, vladalac vaše intuicije, 6. oktobra, ulazi u kuću novca donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh u karijeri. Dan kasnije dobijate priliku za još veću zaradu i investiranje u isplativ projekat. Veliki uspeh preko javne delatnosti i napredovanje u karijeri 8. oktobra. Mesec u Blizancima, 9. i 10. oktobra, pomaže vam sa pravnim aktima, visokim obrazovanjem, dalekihm putovanjima,

Ljubav Napet aspekt Plutona u kući ljubavi i Merkura u kući emotivnog života, početkom perioda podstiče partnerovu ljubomoru, zato što vaše finansijsko osamostaljivanje ili napredak u karijeri kod njega izaziva osećaj da ćete ga napustiti. Zato su s njim, u vreme punog Meseca 7. oktobra, moguće veće trzavice.

Zdravlje Zglobovi, zubi, cirkulacija, oticanje.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Ulazak Merkura u vašu astrološku kuću ličnostik, 6. oktobra, čini vas energičnijim, ambicioznijim i borbenijim. U vreme mladog Meseca u kući posla, 7. oktobra, budite oprezniji u komunikaciji s kolegama i saradnicima. Posle 8. oktobra, očekuje vas uspeh i uvećanje prihoda preko visokoškolskog obrazovanja ili pravnih pitanja. Poslušajte savet jednog Bika.

Ljubav Početkom perioda, napeti aspekti vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života, donose vam probleme u kući i porodici. Manje trzavice i konflikti u odnosu s voljenom osobom, mogući su 8. oktobra. Veliki vodeni trigon donosi vam povratak stare simpatije u vaš život ili početak nove ljubavne priče.

Zdravlje Pad imuniteta.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Posao Već početkom perioda, vaše ideje mogu doći do izražaja preko privatnog biznisa ili bavljenja nekom javnom delatnosti, a moguće je i uvećanje zarade preko nasledstva ili sponzorstva. Ipak, povedite više računa o tome šta i kome pričate. U vreme punog Meseca u kući kreativnosti, 7. oktobra možete da započnete porodični ili neki drugi vid privatnog biznisa.

Ljubav Merkur, koji upravlja partnerskim odnosima, 6. oktobra, ulazi u kuću podsvesti naglašavajući vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem prošlosti. Problemi u tajnoj romansi. Pun Mesec u kući ljubavi, 7. oktobra, slobodnima može doneti novu ljubav preko prijatelja ili susret s nekadašnjom simpatijom.

Zdravlje Oprez u saobraćaju.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Ulazak Merkura u 11. kuću, posle godinu dana, 6. oktobra, povoljno utiče na vaše finansije, podstiče vašu društvenu aktivnost, realizaciju ciljeva, ideja i ambicija. U prvom delu sedmice, uspeh preko javnih delatnosti, sklapanje novih dogovora, potpisivanje isplativih ugovora. U vreme punog Meseca u kući karijere, 7. oktobra, problemi sa nadređenima.

Ljubav Neptun, planeta zabluda i prevara, u kući privatnog života, donosi porodične probleme, svađe, sukobe, koji će kulminirati na pun Mesec, 7. oktobra, zato budite oprezniji. Rođeni u trećoj dekadi, krajem perioda, na putu ili preko kontakata sa strancima, mogu da upoznaju interesantnu osobu.

Zdravlje Problemi sa zubima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Ako već početkom sedmice "iskulirate" one koji vas nerviraju, možete da postignete sve što želite jer vam planete daju vetar u leđa. Donose vam uspeh u privatnom preduzetništvu, visokoškolskom obrazovanju ili pravnim poslovima. U vreme punog Meseca u trećoj astrološkoj kući, 7. oktobra, očekuju vas kraća putovanja, isplativi poslovni ugovori, polaganje važnih ispita.

Ljubav Naglašen znak Škorpije upozorava na konflikte i rasprave u porodici, naročito s roditeljima ili nekim drugim osobama od autoriteta. Početkom sedmice, brat, sestra ili rođak može pokušati da vas prevari kada je reč o nekim imovinskim pravima. Slobodne Vodolije očekuje strastveni susret s Vagom.

Zdravlje Izbegavajte alkohol.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Ulazak Merkura, planete biznisa, komunikacija i dogovora, u vašu devetu astrološku kuću, posle godinu dana, donosi vam uspeh u visokoškolskom obrazovanju, u inostranstvu, na dalekim putovanjima i s pravnim aktima. U vreme punog Meseca u kući novca, 7. oktobra, očekuju vas problemi sa finansijama i dokumentacijom, pa povedite više računa o tome šta potpisujete.

Ljubav Vladalac vaših partnerskih odnosa, početkom perioda, pravi trigon sa Saturnom, planetom trajanja i prošlosti u vašoj kući ličnosti, donoseći vam intenzivniju i bolju komunikaciju s voljenom osobom. Slobodne Ribe očekuje susret s bivšim partnerom ali i iznenadno zaljubljivanje u uglednu, velikodušnu osobu.

Zdravlje Proverite krvnu sliku.