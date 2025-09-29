SATELITI ZABELEŽILI MISTERIOZNI TRZAJ 3000 KM ISPOD POVRŠINE ZEMLJE: Naučnici nisu sigurni šta se tačno desilo

GODINE 2007. iznad istočnog Atlantskog okeana dogodilo se nešto neobično. Prema satelitima koji prate Zemlju, u gravitacionom polju naše planete pojavila se anomalija kontinentalnih razmera, koja se kasnije vratila u normalu, piše Science Alert.

Foto: Jutjub/Printskrin/ NASA Jet Propulsion Laboratory

Taj neobičan događaj, neprimetan ljudima na površini, tek je nedavno otkriven u podacima prikupljenim satelitima za praćenje gravitacije. Nova analiza sugeriše da je uzrok bila golema preraspodela mase duboko ispod nas.

Prema timu koji je vodila geofizičarka Šarlot Gonji Guranton sa Univerziteta Pariz Siti, ta preraspodela je verovatno rezultat fazne promene materijala na dubini od oko 3.000 kilometara, blizu donje granice omotača.

Podaci iz misije GRACE

Anomaliju je zabeležila zajednička misija nemačkog DLR i NASA pod nazivom Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), koju su činila dva satelita u orbiti oko Zemlje od 2002. do 2017. godine.

Dok kruže u niskoj orbiti, sateliti su veoma osetljivi na promene u Zemljinom gravitacionom polju. Održavaju preciznu formaciju, a udaljenost između njih menja se zavisno od jačine gravitacije ispod njih.

Te se promene obično povezuju s promenama u raspodeli mase na površini, kao što su kretanje podzemnih voda, otapanje ledenjaka i promene nivoa mora, što se sve očitava kao sitne promene u gravitacionom polju planete.

Potraga za dubljim uzrokom

Gonji Guranton i njene kolege pretpostavili su da su sateliti možda zabeležili i pomake mase iz dubine planete. Stoga su pretražili podatke prikupljene tokom celog trajanja misije GRACE, tražeći znakove anomalije koja se ne podudara s površinskom aktivnošću.

Između 2006. i 2008., s vrhuncem u januaru 2007, pronašli su suptilan, ali ogroman dipolni uzorak: jaču gravitaciju u jednom pojasu i slabiju odmah do njega, protežući se oko 7.000 kilometara iznad istočnog Atlantika. Takav uzorak ukazuje na preraspodelu mase, a ne samo na njeno dodavanje ili uklanjanje.

Signal je postao još intrigantniji jer se podudarao s trzajem u Zemljinom magnetskom polju u istoj regiji, zabeleženim drugim satelitima, poznatim kao geomagnetski trzaj. Veruje se da su takve promene rezultat procesa duboko unutar planete, blizu ili čak u tekućem spoljnom jezgru.

Isključivanje površinskih procesa

Istraživači su modelovali različite scenarije kako bi utvrdili može li gravitaciona anomalija da se poveže s površinskim procesima, s posebnim naglaskom na pomicanje vode. Ne samo da modeli nisu uspeli da objasne lokaciju, razmere ili vreme anomalije, već bi količina vode potrebna za stvaranje takvog signala bila fizički nemoguća.

Nakon što su isključeni površinski procesi, timu je preostalo da utvrdi koji su procesi duboko ispod površine mogli biti odgovorni.

Promena u strukturi minerala

Najzastupljeniji mineral u Zemljinom omotaču je bridžmanit, nazvan po naučniku Persiju Bridžmanu. Pod određenim uslovima, on može da prođe faznu tranziciju, prelazeći iz jedne kristalne strukture u drugu. To znači da se atomi unutar minerala preslažu u drugačiju konfiguraciju, a to se događa pod veoma visokim pritiscima i temperaturama koji se prirodno nalaze samo na granici jezgra i omotača.

Ova promena u strukturi uključuje i značajnu promenu gustoće materijala, što bi relativno brzo preraspodelilo masu u toj regiji i proizvelo dramatične pomake u gravitacionom polju iznad. To bi takođe moglo da objasni i geomagnetski trzaj koji se dogodio u isto vreme.

Iako rad tima tek treba da bude potvrđen, postoje i druge implikacije. Seizmički podaci otkrili su čudne naslage materijala blizu Zemljinog jezgra koje se čine drugačijim od okolnog materijala. Predložena lokacija faznog pomaka koji je uzrokovao anomaliju 2007. godine nalazi se vrlo blizu jedne od tih naslaga, što bi moglo da znači da su ta dva fenomena povezana.

- Analizirajući vremenske serije gravitacionih gradijenata dobijenih iz GRACE-a, identifikovali smo anomalni signal gravitacionog gradijenta velikih razmera u istočnom Atlantskom okeanu, maksimalan početkom 2007. godine, koji se ne može u potpunosti objasniti površinskim izvorima vode niti tokovima tečnosti jezgra - pišu istraživači.

"To nas navodi na pretpostavku da bi barem deo ovog signala mogao da odražava brze preraspodele mase duboko u omotaču."

Koliko su česte ove preraspodele mase i kako se uklapaju u širi kontekst dinamike Zemljine unutrašnjosti, tek ostaje da se istraži. Istraživanje je objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters.

