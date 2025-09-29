PRONAĐEN SREĆNI DOBITNIK! Posle 6 meseci pronašao u džepu tiket i shvatio da je milioner

MUŠKARAC iz Frankfurta osvojio je 15,3 miliona evra na lutriji, ali je to otkrio tek nakon šest meseci, kada je zaboravljeni tiket pronašao u džepu kaputa, saopštila je kompanija Loto Hesen.

Foto: Milena Anđela, Profimedia

Nemac nije znao za svoj dobitak celo proleće i leto, uprkos kampanji da se dobitnik nađe, uz plakate koji su pozivali dobitnika da se javi, prenosi Gardijan.

Dobitnik je kazao da je čak čuo za kampanju pronalaženja srecćnog dobitnika, ali da nije posumnjao da je to možda on.

-Čuo sam za to na radiju tada i pomislio sam - koliko glup možeš biti da ga ne pokupiš? Nikada mi nije palo na pamet da bih mogao biti osoba koju traže- rekao je muškarac.

On je otkrio dobitnički tiket kada je vreme u Nemačkoj zahladnelo, i kada je uzeo jaknu koju nije nosio od marta, da bi otkrio tiket u njenom džepu.

-Kada sam proverio brojeve na telefonu i video iznos dobitka, bio sam potpuno šokiran, srećom sam sedeo, inače bi mi kolena popustila- rekao je dobitnik na lutriji.

(Alo)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta