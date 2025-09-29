Panorama

OTKRIVENI VULKANSKI TUNELI NA VENERI: Jednoga dana mogli bi da posluže kao skloništa za ljudske misije

Dragana Matović

29. 09. 2025. u 15:30

VENERU često nazivaju "sestrinskom planetom Zemlje" zbog sličnosti u veličini, masi i sastavu. Obe su stenovite planete, nastale približno u isto vreme. Ipak, uprkos tim sličnostima, Venera je drugačija - sa površinskim temperaturama od oko 465 stepeni Celzijusa, atmosferskim pritiskom 90 puta većim od Zemljinog i gustim oblacima sumporne kiseline koji obavijaju planetu. Upravo te dramatične razlike čine Veneru zanimljivim predmetom istraživanja astronima. Osim dimenzija, Venera i Zemlja dele još jednu sličnost - obe planete su geološki aktivne i imaju vulkane. Kao i na Zemlji, i na Veneri je krajolik oblikovan čestim izlivima lave.

Foto: Free Images Pixabay

Međunarodni tim predvođen Barbarom De Tofoli sa Univerziteta u Padovi proučavao je radarske snimke i topografske podatke prikupljene tokom ranijih misija. Fokusirali su se na velike štitaste vulkane, prečnika preko 100 kilometara, u potrazi za tragovima lavinih tunela. Ove prirodne strukture nastaju kada površina lavinog toka očvrsne, dok ispod nastavlja da teče užarena lava. Kada se ona povuče, iza sebe ostavlja šuplji kanal. Naučnici su identifikovali četiri jasna lanca zakrivljenih udubljenja, koja ukazuju na urušavanje delove podzemnih tunela.

Slični tuneli su ranije potvrđeni na Mesecu i Zemlji, ali je njihovo postojanje na Veneri do sada bilo samo teorija. Ako su zaista prisutni, oni ne samo da otkrivaju detalje vulkanske istorije planete, već bi jednog dana mogli da posluže i kao prirodna skloništa za ljudske misije.

Ovo otkriće značajno unapređuje razumevanje geološke evolucije Venere.

