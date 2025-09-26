DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 27. SEPTEMBAR: Ovna i Raka očekuju rasprave sa ženama, Vagu problemi s dokumentacijom, Jarca vanredni izdaci

SAZNAJTE šta vas u subotu, 27. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući inostranstva i pravnih akata obrazuje napet aspekt s Venerom donoseći vam neplanirane izdatke i rasprave s ženama u porodici. Moguće uvećanje prihoda preko samostalne ili delatnosti koja podrazumeva preciznost.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući finansija pravi napet aspket s vašim vladaocem Venerom čineći vas sklonim preterivanju u trošenju novca, ali će vam i u hrani i piću. Tenziju u ljubavi podstiče partnerova posesivnost koja vas sve više opterećuje.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Napet aspekt između Meseca u kući partnerstva i Venere u kući privatnosti, nepovoljno utiče na komunikaciju sa članovima porodice i voljenom osobom. Danas ste skloni preuveličavanju problemu u emotivnoj vezi.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući posla pravi napet aspekt sa Venerom donoseći vam kontakte sa strancima ili rođacima iz inostranstva. Ponašanje dugogodišnjeg partnera podstiče vašu nervozu. Trzavice sa ženama u porodici.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući kreativnosti, pod uticajem Venere, oko podneva usporava ili odlaže planove za saradnju sa strancima iz prekookeanskih zemalja. Novac stiže preko kraćih putovanja, intelektualnih i uslužnih delatnosti.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt između Meseca u kući privatnog života i Venere u vašem znaku nepovoljno utiče na komunikaciju sa ženama u porodici. Sačekajte bolji trenutak za ulaganje u samostalnu delatnost. Smanjite unos šećera.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekt između vašeg vladaoca Venere i Meseca donosi vam probleme sa dokumentacijom, braćom i sestrama, rođacima ili na kraćim putovanjima. Emotivni partner je nervozan zbog finansija. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući novca pod uticajem Venere iz kuće neočekivanih situacija donosi vam probleme na putovanjima, ispitima, s putnom dokumentacijom, radnim dozvolama, pravnim aktima. Odlaganje realizacije nekog projekta. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u vašem znaku pravi danas napet aspekt s Venerom u kući karijere donoseći probleme s nadređenima, autoritetima ili roditeljima . Rasprave sa ženama kao i sa voljenom osobom. Izbegavajte masku i ljutu hranu.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Potrudite se da završite važne poslove i dogovore u prepodnevnim satima jer vam kasnije okolnosti neće ići na ruku. Vanredni izdaci. Ljubavnog partnera muče problemi na poslu. Unosite više tečnosti.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući neočekivanih okolnosti pod uticajem Venere iz kuće finansija, donosi vam neplanirane troškove. Reakcija ljubavnog partnera na neki vaš predlog unosi tenziju u vaš odnos. Glabobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Meseca u kući karijere i Venere u kući partnerstva, donosi vam konflikte sa nadređenima, poslovnim saradnicima ali s voljenom osobom. Slobodne Ribe mogu da upoznaju nekoga preko interneta.