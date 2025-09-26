DAN ZA USPEH U POSLU I FINANSIJAMA Astro savet za petak, 26. septembar: Evo kojih šest znakova su danas pod uticajem Mesečevih trigona

SATURN, planeta ambicije, ugleda, javnog života, stabilnosti,odgovornosti, danas obrazuje trigon sa Mesecom u poslovičnoj, pronicljivoj Škorpiji, donoseći prilike za uvećanje prihoda i uspeh u poslovnim aktivnostima, naročito na javnoj i političkoj sceni.

Foto Shutterstock

Osim za posao, ovaj aspekt je dobar i za ljubav, jer podstiče emocije (Mesec), naročito u dugim vezama i brakovima.

Mesec, istovremeno, obrazuje i trigon s Jupiterom u Raku, koji takođe donosi šanse za zaradu, narolito u okviru privatnog biznisa. Ovaj aspekt takođe povoljno utiče na porodične odnose, jer ne treba zaboraviti da je do kraja nedelje, na snazi napet aspekt između Marsa i Plutona, koji izaziva jaku unutrašnju napetost i nervozu.

Mesečevi trigoni sa Saturnom i Jupiterom će najviše uticati na treću dekadu vodenih (Škorpija, Rak, Ribe) i zemljanih znakova (Bik, Devica, Jarac).