DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 25. SEPTEMBAR: Biku stiže novac preko stranaca, Devicu očekuju rasprave sa saradnicima, a Jarca promena planova

Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 09. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 25. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 25. СЕПТЕМБАР: Бику стиже новац преко странаца, Девицу очекују расправе са сарадницима, а Јарца промена планова

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Meseca i vašeg vladaoca Marsa u Škorpiji, znaku u koji pada vaša kuća finansija i rizika, donosi vam novac ali i neočekivane troškove. Ne želite ni sebi da priznate da vas muči osećaj ljubomore. Podložnost povredama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec pravi spoj s Marsom u Škorpiji, u vašoj astrološkoj kući partnerskih odnosa, što upozorava na mogućnost rasprava ili ljubomornih scena s voljenom osobom. Aspekti vašeg vladaoca Venere donose vam novac preko stranaca.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa konjunkcijom Marsa i Meseca, koji upravljaju vašim poslom i finansijama, nećete moći da izbegnete vanredne troškove. Susret s nekim koga poznajete preko poslovnih kontakata. Osetljiv želudac.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec prelazi preko Marsa u astrološkoj kući emocija i kreativnosti, donoseći vam probleme u ljubavi. Dobijate isplativu poslovnu ponudu. Prekid saradnje sa strancima, zbog više sile. Povreda u sportu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec, koji upravlja vašom intuicijom, u četvrtoj kući pravi napet aspekt s Marsom donoseći vam rasprave s ljubavnim ili poslovnim partnerom i članovima porodice. Neočekivan preokret u poslovnom dogovoru sa strancima.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija Marsa i Meseca u astrološkoj kući biznisa, donosi vam konflikte i rasprave sa braćom i sestrama ili rođacima. Susret s mlađom, atraktivnom osobom preko interneta. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec, vladalac vaše karijere, prelazi preko Marsa u astrološkoj kući posla ali i ljubavi, donoseći vam vanredne troškove ali i ljubomorne scene. Susret s nekim koga poznajete preko poslovnih kontakata.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Meseca u vašem znaku donosi vam konflikte i nesporazume sa saradnicima. Izbegavajte podizanje kredita i rizične investicije. Ljubavnom partneru potrebno je više vaše pažnje.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u konjunkciji s Marsom u kući prepreka i ograničenja,upozorava da povedete više računa o finansijama. Ne vara vas osećaj sumnje da je vaš emotivni partner neiskren prema vama. Čuvajte se za volanom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec, vladalac partnerskih odnosa, prelazi preko Marsa u kući neočekivanih situacija, donoseći vam promenu planova i vanredne troškove. nađe se u astrološkom polju više sile. Oprez u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mars i Mesec u astrološkoj kući karijere, a ove godine prave napet aspekt sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom, donoseći vam rasprave sa saradnicima i nadređenima. Konflikti sa voljenom osobom i mlađim članom porodice.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u devetoj astrološkoj kući pravi napet aspekt s vašim vladaocem Neptunom upozoravajući na probleme i prevare u kontaktima sa strancima, na putovanjima ili sa pravnim aktima. Izbegavajte rasprave sa rođacima.

