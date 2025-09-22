ČUVAJTE SE POGREŠNIH ODLUKA Astro savet za utorak, 23. septembar: Ovi znaci su danas na udaru konjunkcije Meseca i Merkura

SPOJ (konjunkcija) Merkura (razum) i Meseca (emocije) u neodlučnoj Vagi, pod uticajem moćnog Jupitera iz Raka (koji sve uvećava), danas vas čini subjektivnim zaključcima, a samim tim i pogrešnim odlukama.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Ovaj aspekt će najviše uticati na Vage i Rakove (privatni život), mada će i Ovnovi i Jarčevi biti na udaru - Ovnovi preko odnosa sa ljubavnim ali i poslovnim partnerima i pravnih akata, a Jarčevi preko posla i sukoba s nadređenima.