ČUVAJTE SE POGREŠNIH ODLUKA Astro savet za utorak, 23. septembar: Ovi znaci su danas na udaru konjunkcije Meseca i Merkura

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 09. 2025. u 19:00

SPOJ (konjunkcija) Merkura (razum) i Meseca (emocije) u neodlučnoj Vagi, pod uticajem moćnog Jupitera iz Raka (koji sve uvećava), danas vas čini subjektivnim zaključcima, a samim tim i pogrešnim odlukama.

Ovaj aspekt će najviše uticati na Vage i Rakove (privatni život), mada će i Ovnovi i Jarčevi biti na udaru - Ovnovi preko odnosa sa ljubavnim ali i poslovnim partnerima i pravnih akata, a Jarčevi preko posla i sukoba s nadređenima.

