DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 21. SEPTEMBAR: Ovna očekuje važna odluka na poslovnom, Lava na finansijskom planu, a Strelca napredak u karijeri

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 21. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Pomračenje Sunca u šestoj kući fokusira vašu pažnju na rad, svakodnevni život, navike i zdravlje. Donosite važnu odluku kada je reč o poslovnom planu ali i o promeni načina ishrane ili zdravstvenih navika.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Solarna eklipsa u kući ljubavi slobodnim Bikovima donosi sudbinski susret, fatalnu ljubav ili kreativan projekt u koji ćete uložiti veliki deo svoje energije. Prijatelji mogu odigrati značajnu ulogu u ovom periodu vašeg života.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pomračenje Sunca u kući privatnog života može da vam donese donosi porodične svađe sa ženama zbog prošlosti. Očekuju vas promene u karijeri, sukob sa nadređenima, ali i mogućnost selidbe ili odlaska u drugi grad.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Solarna eklipsa u trećoj kući naglašava vašu potrebu za komunikacijom, učenjem i sticanjem novih znanja i veštin. Donosi vam nove, sveže ideje i nadahnuće za pisanje, podučavanje ili nove načine izražavanja.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pomračenje vašeg vladaoca Sunca u drugoj kući donosi vam značajne promene na finansijskom planu ali i rast samopouzdanja zbog materijalne sigurnosti. Narednih šest meseci možete da očekujete podršku emotivnog ili poslovnog partnera.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Solarnu eklipsu na poslednjem stepenu vašeg znaka najviše će osetiti Device rođene u trećoj dekadi znaka, koje će doživeti veliku promenu na ličnom planu. Partnerski odnosi će takođe proći kroz veliku transformaciju.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Pomračenje Sunca u 12. kući podstiče vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem događaja iz prošlosti. Odmor vam je više nego potreban, jer na zdravstvenom planu ovo pomračenje upozorava i na povratak nekih hroničnih tegoba.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Solarna eklipsa u 11. kući fokusira vas na prijatelje, političke organizacije, društvene mreže, rad preko interneta, dugoročne planove i vizije. Ovo je vreme kada vaše velike snove možete da pretočite u stvarnost.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Pomračenje Sunca u desetoj kući usmerava vašu pažnju na karijeru, javni ugled, odnos sa autoritetima. Očekuje vas napredak na poslu, nova pozicija ili promena pravca u okviru profesije kojom se bavite.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Solarna eklipsa u devetoj kući doprinosi širenju vaših vidika, sticanja visokog obrazovanja, kontakata sa strancima, putovanja. Očekuje vas transformacija odnosa s braćom, sestrama, rođacima, komšijama.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pomračenje Sunca u osmoj kući donosi vam duboku transformaciju u oblasti intimnog života i zajedničke imovine sa partnerom. Na finansijskom planu morate da se čuvate prevara i manipulacija.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Solarna eklipsa u sedmoj kući stavlja akcenat na partnerske odnose i vaš lični rast i napredak. Slobodne očekuje nova ljubav, ali i sklonost zabludama, ukoliko donseu odluku da u svoj život ponovo puste bivšeg partnera.