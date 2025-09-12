DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 13. SEPTEMBAR: Ovna očekuje uspeh u privatnom biznisu, Blizance promena planova, Strelca uvećanje zarade

SAZNAJTE šta vas u subotu, 13. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Spoj Sunca i Merkura u kući posla, donosi vam uspeh i novac poreko samostalne delatnosti ili nekretnina. Moguće sklapanje novog poslovnog dogovora, ugovora ili saradnja s rođacima. Fokusirani ste na rešavanje problema članova porodice.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Konjunkcija Sunca i Merkura u petoj kući podstiče umetničku kreativnost, donosi vam javne nagrade i priznanja i uspeh u privatnom biznisu. Preokret na poslu ili u emotivnoj vezi. Honorarni posao može da vam donese solidnu zaradu.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Sunca i Merkura u kući privatnosti donosi vam zaradu preko nekretnina ili privatnog biznisa. Majske Blizance očekuje promena planova u oblasti obrazovanja, saradnje sa strancima ili preko pravnih akata. Podložnost povredama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Spoj Sunca i Merkura pod uticajem Jupitera iz vašeg znaka donosi vam dogovor o isplativom poslu ili potpisivanje važnog ugovorsa. Pojačana intuicija i kreativnost, naročito ako se bavite medicinom, psihologijom, naučnim radom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Sunca i Merkura, koji upravlja vašim finansijama, donosi vam nov poslovni dogovor, a prelazak Meseca preko Urana kontakt sa strancima, putovanje, stručno usvaršavanje, saradnju s velikim organizacijama, medijima, prijateljima.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija Sunca i vašeg vladaoca Merkura u vašem znaku pod uticajem monog Jupitera iz Raka donosi vam finansijski uspeh preko prijatelja, velikih organizacija, interneta. Promena planova ili dogovora sa nadređenima.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Sunca i Merkura u 12. kući podstiče vašu intuiciju i potrebu za introspekcijom. Mesec u kući planova i neočekivanih situacija donosi vam iznenadni put, kontakt sa strancima, rešavanje pravnih pitanja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Spoj Sunca i Merkura donosi vam povoljne vesti iz inostranstva ili saranju sa strancima. Mesec u osmoj kući povoljno utiče na rešavanje pitanja kredita, sponzorstva, nasledstva, ortakluka sa emotivnim partnerom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Spoj Sunca i Merkura pod uticajem vašeg vladaoca Jupitera iz kuće finansija, donosi vam uvećanje zarade. Mesec u sedmoj kući donosi vam preokret na emotivnom planu ili neko iznenađenje koje vam priprema partner.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Konjunkcija Sunca i Merkura u devetoj kući donosi vam uspeh preko inostranstva, putovanja, obrazovanja, saradnje sa ljubavnim partnerom. Promena planova i tzavice sa saradnicima, rođacima ili komšijama. Oprez u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Spoj Sunca i Merkura u kući novca donosi vam uvećanje zarade preko nekretnina, privatnog biznisa, sponzorstva, nasledstva, umetnosti, šou-biznisa, sporta, obrazovanja mladih. Iznenađenja na ljubavnom planu, a roditeljima u odnosu s decom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Konjunkcija Sunca i Merkura pod uticajem vašeg vladaoca Jupitera slobodnima donosi novu ljubav. Nesuglasice sa ženama u porodici. Promene u porodičnom životu, odnosu sa roditeljima, neočekivana selidba. Nesanica.