DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 10. SEPTEMBAR: Ovan se vraća u prošlost, Rak sklapa poslovni dogovor, Vagi stiže novac, Vodolija ide na kraći put
SAZNAJTE šta vas u sredu, 10. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec u vašem znaku donosi vam priliv energije i nove ideje koje ćete podeliti s emotivnim ili poslovnim partnerom. Konjunkcija sa asteroidom Hironom čini vas osetljivijim i sklonim vraćanju u prošlost.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Trigon Meseca i vašeg vladaoca Venere donosi vam inspiraciju i novac preko kreativnog izražavanja. Pozicija ljubavnih planeta nagoveštava romansu slobodnima, a jačanje veze zauzetim Bikovima. Skloni ste preterivanju u svemu.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur u inkonjunkciji sa Mesecom usporava realizaciju planova, zato budite fleksibilni. Iznenadni susret sa šarmantnom osobom u društvu prijatelja. Vanredni izdaci u večernjim satima. Izbegavajte alkohol.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući karijere omogućavaju vam da brže postignete dogovor s nadređenima i saradnicima. Imate podršku žena i na ljubavnom i na poslovnom planu, ma kog pola da ste. Rasprava sa starijim članom porodice.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Venera u vašem znaku pod uticajem Meseca iz devete kuće donosi vam kontakt i dogovor o saradnji s osobama iz zemalja nemačkog govornog područja. Neko ko vas dugo nije video šalje vam romantičnu poruku. Nesanica.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u vatrenom Ovnu pod uticajem isto tako vatrene Venere u Lavu, povoljno utiče na vaše prihode i donosi strastveni susret s osobom koja nosi uniformu na radu. Poslušajte savet jednog Raka. Pojačana nervoza.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Trigon vašeg vladaoca Venere i Meseca nagoveštava uspeh umetnicima, a na ljubavnom planu susret s vatrenim znakom na proslavi, javnom skupu, rođendanu. Novac stiže preko saradnje s osobama s kojima ste već radili.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec u kući posla pravi pravi dobar aspekt s Venerom u kući karijere što povoljno utiče na odnos sa saradnicima i efikasnije završavanje poslova. Novčani dobici preko saradnje s ljubavnim partnerom ili poslovnog ortakluka.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Mesec u kući ljubavi i ideja pod uticajem Venere iz Lava donosi vam strastveni susret s nekim ko stiže s puta ili živi u drugom gradu. Nove poslovne šanse preko privatnog biznisa, jasvne delatnosti. Nesanica.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Naglašena kuća privatnosti donosi prijatne zajedničke trenutke s voljenom osobom. Imate podršku žena, ma kog pola da ste. Šansa za unapređenje poslovanja u samostalnoj ili delatnosti koja podrazumeva profesionalno rukovanje novcem.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Aspekti Meseca donose vam mogućnost odlaska na kraći put ili kontakt s osobama iz zemalja nemačkog jezičkog područja. Susret sa atraktivnom osobom na predavanju ili u komšiluku. Uspeh u oblasti muzike, šou-biznisa, obrazovanja mladih.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec pod uticajem Venere iz kuće posla donosi vam zaradu preko privatnog biznisa. Voljena osoba je ljubomorna zbog vaše popularnosti u društvu, mada to vešto krije. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
