Panorama

IZBEGAVAJTE RASPRAVE, BUDITE STRPLJIVI Astro savet za ponedeljak, 8. septembar: Evo kojim znacima Mesec danas odlaže planove i odluke

Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 09. 2025. u 07:00

MESEC će i tokom dana i kasno uveče, prelazeći preko Riba i Ovna, biti pritisnut aspektima sa sporim, teškim planetama, Saturnom, Neptunom, ali i sa Marsom.

ИЗБЕГАВАЈТЕ РАСПРАВЕ, БУДИТЕ СТРПЉИВИ Астро савет за понедељак, 8. септембар: Ево којим знацима Месец данас одлаже планове и одлуке

Foto: Profimedia

To će doneti odlaganje planova, odluka ili usporavanje nekih aktivnosti.

Zato je strpljenje neophodno kako biste podneli današnji prelazak Meseca iz vodenih, osetljivih Riba u nestrpljivi, impulsivni znak Ovna, što će posebno osetiti Ovnovi, Vage i Jarčevi. Oni mogu biti nervozniji i skloni raspravama, dok će Rakovima pomagati trigon s Jupiterom, odnosno, srećne okolnosti i podrška uglednih i uticajnih osoba.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Kako brzo i zdravo ODMRZNUTI MESO i da li sme da se kuva zamrznuto
Panorama

0 0

Kako brzo i zdravo ODMRZNUTI MESO i da li sme da se kuva zamrznuto

IAKO zamrzivač može da nam uštedi novac i smanji bespotrebno bacanje hrane, važno je znati i kako sigurno odmrzavati namirnice, posebno meso. Treba li ga preko noći ostaviti napolju ili u frižideru? Sme li i smrznuto da se kuva? Da li je sigurno odmrzavati ga u mikrotalasnoj peći? Nekoliko je načina odmrzavanja mesa, piše britanski Ekspres.

07. 09. 2025. u 19:43

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!