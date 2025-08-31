DAN ZA VOJNA I TEHNIČKA ZANIMANJA Astro savet za ponedeljak, 1. septembar: Evo kojim znacima Mesec i Mars donose istrajnost i organizovanost

DANAS se na nebu obrazuje sekstil između Meseca u vatrenom, komunikativnom, energičnom Strelcu i Marsa u društvenoj, kooperativnoj, vazdušnoj Vagi.

Foto: Shutterstock

Ovaj sjajan aspekt, pre svega, podstiče istrajnost, disciplinu, organizovanost, hladnokrvnost, kao i potrebu za uvažavanjem i poštovanjem, što će danas najviše osetiti vatreni i vazdušni znaci druge dekade - Strelci, Vage, Ovnovi, Blizanci, Lavovi i Vodolije.

Ovaj aspekt naglašen je u horoskopima osoba čije zanimanje ima veze sa vojskom, tehnikom, mehanikom, pa će danas dobro uticati i na njih.