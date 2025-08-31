Panorama

DAN ZA VOJNA I TEHNIČKA ZANIMANJA Astro savet za ponedeljak, 1. septembar: Evo kojim znacima Mesec i Mars donose istrajnost i organizovanost

Marina Jungić Milošević, astrolog

31. 08. 2025. u 23:30

DANAS se na nebu obrazuje sekstil između Meseca u vatrenom, komunikativnom, energičnom Strelcu i Marsa u društvenoj, kooperativnoj, vazdušnoj Vagi.

ДАН ЗА ВОЈНА И ТЕХНИЧКА ЗАНИМАЊА Астро савет за понедељак, 1. септембар: Ево којим знацима Месец и Марс доносе истрајност и организованост

Foto: Shutterstock

Ovaj sjajan aspekt, pre svega, podstiče istrajnost, disciplinu, organizovanost, hladnokrvnost, kao i potrebu za uvažavanjem i poštovanjem, što će danas najviše osetiti vatreni i vazdušni znaci druge dekade - Strelci, Vage, Ovnovi, Blizanci, Lavovi i Vodolije. 

Ovaj aspekt naglašen je u horoskopima osoba čije zanimanje ima veze sa vojskom, tehnikom, mehanikom, pa će danas dobro uticati i na njih.  

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LJUBAVNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR NAJAVLJUJE PREKRETNICU ZA MNOGE PAROVE: Ili razgovarajte ili vam sledi rastanak
Panorama

0 0

LJUBAVNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR NAJAVLJUJE PREKRETNICU ZA MNOGE PAROVE: Ili razgovarajte ili vam sledi rastanak

SEPTEMBAR 2025. donosi prekretnice u ljubavnom životu mnogih znakova. Jesenja energija i uticaj pomračenja i retrogradnih planeta naglašavaju potrebu za iskrenošću - prema sebi, partneru i sopstvenim emocijama. Za neke ovo znači dublje povezivanje i nove početke, dok će drugi morati da se suoče s problemima koje više nije moguće gurati pod tepih.

31. 08. 2025. u 22:09

Politika
Tenis
Fudbal
SLOBA STAO NA STRANU KOMPOZITORA: Verujem Raletu, sve je to u naletu ljubavi i STRASTI

SLOBA STAO NA STRANU KOMPOZITORA: "Verujem Raletu, sve je to u naletu ljubavi i STRASTI"