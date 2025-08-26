PROGLAŠEN NAJSTRESNIJI GRAD ZA TURISTE: Ujedno je i jedna od najpoželjnijih destinacija na svetu

GRAD koji godišnje privuče više od 47 miliona posetilaca se našao na samom vrhu liste najstresnijih turističkih destinacija. Iako je reč o prestonici umetnosti i mode, koja posetioce često ostavlja bez daha, obilazak znamenitosi i sam boravak u gradu često budu veoma iscrpljujući.

Foto: Goran Čvorović

Titulu najstresnijeg odredišta na svetu je odneo Pariz, nakon što je nedavna analiza 51 parametra vezanog za život i turizam u svetskim gradovima uporedila popularne svetske destinacije. U obzir su uzeti faktori kao što su nivo stresa, zagađenje, buka, kvalitet vazduha, kriminal, saobraćajne gužve i troškovi života.

Iako se prostire na svega 105 kvadratnih kilometara, svake godine primi ogroman broj posetilaca, što ga čini deset puta gušćim od Njujorka. Iako je u kategorijama vremenskih uslova i bezbednosti Pariz dobio solidne ocene, upravo su prevelike gužve (na primer, tokom posete Luvru) bile presudan razlog da bude proglašen najstresnijim turističkim gradom u kome je posetiocima teško da se opuste.

Prekomerni turizam u Parizu postepeno postaje sve veći problem, što se posebno primećuje u delovima kao što je Monmartr, gde lokalno stanovništvo nakon Olimpijskih igara 2024. godine sve češće ukazuje na gubitak identiteta naselja, rast cena i nepodnošljive gužve.

Na drugoj poziciji našao se Hanoj, prestonica Vijetnama, koji je poznat po izuzetnoj vlažnosti vazduha i visokim temperaturama. Ove klimatske okolnosti ga čine fizički napornim odredištem, a mnogi posetioci se žale i na gužvu koja dodatno pojačava osećaj iscrpljenosti.

Treće mesto pripalo je Šangaju, koji godišnje poseti oko 300 miliona ljudi. Sa gustinom od preko 47.000 posetilaca po kvadratnom kilometru, grad je uvršten među 20 najgorih kada je reč o stresu i stopi kriminala.

GDE PUTOVATI AKO ŽELIMO MIR

Analiza je istakla i suprotnu stranu, to jest gradove koji turistima pružaju najviše mira. Na prvom mestu po tom kriterijumu našao se Dubai, koji godišnje ugosti oko 17 miliona turista. Zahvaljujući dobrom urbanističkom planiranju, saobraćajne i turističke gužve gotovo da nisu primetne. Dubai je, pored toga, zabeležio i najnižu stopu kriminala među svim analiziranim gradovima.

Minhen, prestonica nemačke Bavarske, našao se na drugom mestu najopuštenijih gradova. Niska stopa kriminala, povoljni klimatski uslovi i relativno umeren broj turista izdvajaju ga kao mirno evropsko odredište, prenosi "Njujork post".

Posebno visoko pozicioniran je i Melburn u Australiji. U njemu je zabeležena jedna od najnižih gustina turista - svega 1.265 posetilaca po kvadratnom kilometru. Umerena klima i prijatna vlažnost vazduha čine boravak ugodnim, tako da ovaj grad omogućava turistima da odmore, bez nametljivih gužvi.

Ovo istraživanje pokazuje da stres na putovanjima nije isključivo pitanje cene ili udaljenosti destinacije, već u velikoj meri zavisi od atmosfere mesta, broja turista i kvaliteta uslova boravka.

(rt.rs)

