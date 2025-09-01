Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 2. SEPTEMBAR: Blizance i Ribe očekuju problemi u porodici, Devicu s nadređenima, a Strelca s partnerom

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 09. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u utorak, 2. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 2. СЕПТЕМБАР: Близанце и Рибе очекују проблеми у породици, Девицу с надређенима, а Стрелца с партнером

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (20. 3 - 21. 4)

Merkur posle godinu dana u šestoj kući donosi vam bolju komunikaciju sa kolegama šefovima i ogranizaciju svakodnevnih obaveza. Kvadrat s Uranom u trećoj kući upozorava na oprez sa dokumentacijom i u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Merkura, vladaoca ljubavnog života ali i poslovnog života, u Devicu, donosi vam novu ljubav, trudnoću, prinovu u porodici, uspeh u privatnom poslu. Kvadrat s Uranom donosi vam sveže ideje, ali i vanredne troškove.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Ulazak vašeg vladaoca Merkura u kuću privatnog života, pod uticajem nepredvidivog Urana iz vašeg znaka, posle godinu dana, donosi vam porodične probleme, naročito sa ženskim članovima porodice. Čuvajte se za volanom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posle godinu dana, Merkur, vladalac vaše podsvesti, ulazi u kuću mentalnog stanja, donoseći vam bolju komunikacija s braćom, sestrama, rođacima. Napet aspekt s Uranom iz 12. kuće upozorava na oprez s dokumentima, vrednim sitnicama, za volanom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur, vladalac vašeg posla i finansija, posle godinu dana u kući novca, otvara nove mogućnosti preko nekonvencionalnih vidova zarade. Kvadrat s Uranom, vladaocem partnerskih odnosa, donosi nagli raskid ali i naglo pomirenje.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Ulazak vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašom karijerom u vaš znak, posle godinu dana, pod uticajem Urana iz desete kuće donosi probleme s autoritetima, nadređenima, roditeljima. Problemi s papirologijom. Oprez u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Merkura u vašu kuću podsvesti, posle godinu dana, čini vas sklonim preispitivanju. Kvadrat s Uranom iz devete kuće donosi probleme sa strancima, na putovanjima, sa ispitima, stipendijama, radnim dozvolama. Nervna napetost.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Merkur u 11. kući, posle godinu dana, u napetom aspektu s Uranom u kući novca donosi vam promenu planova i neplanirane izdatke. Finansijski uspeh preko javne delatnosti ili omiljenog hobija. Bol u zglobovima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Ulazak Merkura u vašu kuću karijere, pod uticajem Urana iz kuće partnerskih odnosa, posle godinu dana, donosi vam sukob s nadređenima, autoritetima, jednim roditeljem, ali i sa voljenom osobom. Hronične zdravstvene tegobe.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Merkur u devetoj kući, posle godinu dana, pod uticajem Meseca koji ulazi u vaš znak, donosi putovanje, kontakt sa strancima, uspeh na ispitima. Ljubav sa starom simpatijom preko interneta. Stare zdravstvene tegobe.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim ali i poslovnim životom, posle godinu dana ulazi u kuću novca i intime, praveći kvadrat s vašim vladaocem Uranom, što slobodnim Vodolijama donosi strastveni susret. Neplanirani troškovi.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, u sedmu kuću, posle godinu dana, donosi sukob s voljenom osobom, a kvadrat s Uranom podstiče trzavice s mlađim članom porodice. Povedite više računa o tome kako ulažete novac.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum