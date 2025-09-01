DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 2. SEPTEMBAR: Blizance i Ribe očekuju problemi u porodici, Devicu s nadređenima, a Strelca s partnerom
SAZNAJTE šta vas u utorak, 2. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (20. 3 - 21. 4)
Merkur posle godinu dana u šestoj kući donosi vam bolju komunikaciju sa kolegama šefovima i ogranizaciju svakodnevnih obaveza. Kvadrat s Uranom u trećoj kući upozorava na oprez sa dokumentacijom i u saobraćaju.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Merkura, vladaoca ljubavnog života ali i poslovnog života, u Devicu, donosi vam novu ljubav, trudnoću, prinovu u porodici, uspeh u privatnom poslu. Kvadrat s Uranom donosi vam sveže ideje, ali i vanredne troškove.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Ulazak vašeg vladaoca Merkura u kuću privatnog života, pod uticajem nepredvidivog Urana iz vašeg znaka, posle godinu dana, donosi vam porodične probleme, naročito sa ženskim članovima porodice. Čuvajte se za volanom.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Posle godinu dana, Merkur, vladalac vaše podsvesti, ulazi u kuću mentalnog stanja, donoseći vam bolju komunikacija s braćom, sestrama, rođacima. Napet aspekt s Uranom iz 12. kuće upozorava na oprez s dokumentima, vrednim sitnicama, za volanom.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Merkur, vladalac vašeg posla i finansija, posle godinu dana u kući novca, otvara nove mogućnosti preko nekonvencionalnih vidova zarade. Kvadrat s Uranom, vladaocem partnerskih odnosa, donosi nagli raskid ali i naglo pomirenje.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Ulazak vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašom karijerom u vaš znak, posle godinu dana, pod uticajem Urana iz desete kuće donosi probleme s autoritetima, nadređenima, roditeljima. Problemi s papirologijom. Oprez u saobraćaju.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Ulazak Merkura u vašu kuću podsvesti, posle godinu dana, čini vas sklonim preispitivanju. Kvadrat s Uranom iz devete kuće donosi probleme sa strancima, na putovanjima, sa ispitima, stipendijama, radnim dozvolama. Nervna napetost.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Merkur u 11. kući, posle godinu dana, u napetom aspektu s Uranom u kući novca donosi vam promenu planova i neplanirane izdatke. Finansijski uspeh preko javne delatnosti ili omiljenog hobija. Bol u zglobovima.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Ulazak Merkura u vašu kuću karijere, pod uticajem Urana iz kuće partnerskih odnosa, posle godinu dana, donosi vam sukob s nadređenima, autoritetima, jednim roditeljem, ali i sa voljenom osobom. Hronične zdravstvene tegobe.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Merkur u devetoj kući, posle godinu dana, pod uticajem Meseca koji ulazi u vaš znak, donosi putovanje, kontakt sa strancima, uspeh na ispitima. Ljubav sa starom simpatijom preko interneta. Stare zdravstvene tegobe.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim ali i poslovnim životom, posle godinu dana ulazi u kuću novca i intime, praveći kvadrat s vašim vladaocem Uranom, što slobodnim Vodolijama donosi strastveni susret. Neplanirani troškovi.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Ulazak Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, u sedmu kuću, posle godinu dana, donosi sukob s voljenom osobom, a kvadrat s Uranom podstiče trzavice s mlađim članom porodice. Povedite više računa o tome kako ulažete novac.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)