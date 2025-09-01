DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 2. SEPTEMBAR: Blizance i Ribe očekuju problemi u porodici, Devicu s nadređenima, a Strelca s partnerom

SAZNAJTE šta vas u utorak, 2. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (20. 3 - 21. 4)

Merkur posle godinu dana u šestoj kući donosi vam bolju komunikaciju sa kolegama šefovima i ogranizaciju svakodnevnih obaveza. Kvadrat s Uranom u trećoj kući upozorava na oprez sa dokumentacijom i u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Merkura, vladaoca ljubavnog života ali i poslovnog života, u Devicu, donosi vam novu ljubav, trudnoću, prinovu u porodici, uspeh u privatnom poslu. Kvadrat s Uranom donosi vam sveže ideje, ali i vanredne troškove.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Ulazak vašeg vladaoca Merkura u kuću privatnog života, pod uticajem nepredvidivog Urana iz vašeg znaka, posle godinu dana, donosi vam porodične probleme, naročito sa ženskim članovima porodice. Čuvajte se za volanom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posle godinu dana, Merkur, vladalac vaše podsvesti, ulazi u kuću mentalnog stanja, donoseći vam bolju komunikacija s braćom, sestrama, rođacima. Napet aspekt s Uranom iz 12. kuće upozorava na oprez s dokumentima, vrednim sitnicama, za volanom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur, vladalac vašeg posla i finansija, posle godinu dana u kući novca, otvara nove mogućnosti preko nekonvencionalnih vidova zarade. Kvadrat s Uranom, vladaocem partnerskih odnosa, donosi nagli raskid ali i naglo pomirenje.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Ulazak vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašom karijerom u vaš znak, posle godinu dana, pod uticajem Urana iz desete kuće donosi probleme s autoritetima, nadređenima, roditeljima. Problemi s papirologijom. Oprez u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Merkura u vašu kuću podsvesti, posle godinu dana, čini vas sklonim preispitivanju. Kvadrat s Uranom iz devete kuće donosi probleme sa strancima, na putovanjima, sa ispitima, stipendijama, radnim dozvolama. Nervna napetost.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Merkur u 11. kući, posle godinu dana, u napetom aspektu s Uranom u kući novca donosi vam promenu planova i neplanirane izdatke. Finansijski uspeh preko javne delatnosti ili omiljenog hobija. Bol u zglobovima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Ulazak Merkura u vašu kuću karijere, pod uticajem Urana iz kuće partnerskih odnosa, posle godinu dana, donosi vam sukob s nadređenima, autoritetima, jednim roditeljem, ali i sa voljenom osobom. Hronične zdravstvene tegobe.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Merkur u devetoj kući, posle godinu dana, pod uticajem Meseca koji ulazi u vaš znak, donosi putovanje, kontakt sa strancima, uspeh na ispitima. Ljubav sa starom simpatijom preko interneta. Stare zdravstvene tegobe.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim ali i poslovnim životom, posle godinu dana ulazi u kuću novca i intime, praveći kvadrat s vašim vladaocem Uranom, što slobodnim Vodolijama donosi strastveni susret. Neplanirani troškovi.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, u sedmu kuću, posle godinu dana, donosi sukob s voljenom osobom, a kvadrat s Uranom podstiče trzavice s mlađim članom porodice. Povedite više računa o tome kako ulažete novac.