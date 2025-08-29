DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 30. AVGUST: Ovna očekuju vanredni troškovi, Lava putovanje i saradnja sa strancima, Strelca problemi u saobraćaju

SAZNAJTE šta vas u subotu, 30. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u devetu kuću i pravi aspekte koji podstiču želju za putovanjima, obnovom saradnje ili kontakta s nekim iz inostranstva. Uvećanje prihoda preko privatnog preduzetništva, ali i vanredni troškovi.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec ulazi u vašu kuću finansija, pod uticajem nepredvidivog Urana iz kuće novca, što vas čini sklonim preterivanju u trošenju. To je ujedno i uzrok tenzije u odnosu s emotivnim partnerom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Trigon Meseca u sedmoj kući i Venere u trećoj, donosi vam uspeh preko rođaka, kraćih putovanja, intelektualnih i javnih delatnosti. Voljena osoba je sklona dramatičnim izlivima emocija ali vam to danas ne smeta.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću posla i pravi trigon s Venerom donoseći vam uvećanje prihoda. Očekuju vas veće obaveze prema jednom roditelju. Mogući konflikti s muškim članovima porodice. Anksioznost.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pripremate se za putovanje, boravak u inostranstvu, upis ili završetak studija, stručno usavršavanje. Planirate saradnju sa strancima iz prekookeanskih zemalja. Novac stiže preko emotivnog partnera i intelektualne delatnosti.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Problemi sa finansijama i zaostalim računima, podelom imovine ili kreditom. Mesec u kući privatnosti pravi opoziciju s Uranom u kući karijere donoseći vam sukob s nadređenima, autoritetima, roditeljima.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekti vašeg vladaoca Venere donose vam uspeh preko medija, IT sektora, prijatelja, velikih društvenih i političkih organizacija. Emotivni partner je nervozan zbog finansijskih problema. Nervna napetost.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući novca pod uticajima Saturna iz devete kuće i Venere iz 12. kuće, donosi vam uspeh preko putovanja, pravnih akata, visokog obrazovanja, kontakata sa strancima. Odlaganje realizacije kreativnog projekta. Nesanica.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Mesec u vašem znaku pravi opoziciju s Uranom donoseći vam probleme s emotivnim ili poslovnim partnerom. Uspeh preko privatne ili javne delatnosti, putovanja, visokog obrazovanja, pravnih akata. Problemi u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Uran u kući posla pravi opoziciju s Mesecom u kući ograničenja i prepreka čineći vas nervoznijim. Mogući vanredni izdaci. Ljubavni partner vas zapostavlja jer ga muče problemi na poslu. Unosite više tečnosti.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući novca pod uticajem vašeg vladaoca Urana, donosi vam neplanirane troškove. Ali zato uvećavate prihode preko nekonvencionalnih vidova zarade, IT sektora, influenserstva, kao i prijatelja, velikih organizacija. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Trigon između Meseca u kući karijere i vašeg vladaoca Neptuna, deluje inspirativno na umetnike. Novac pristiže preko saradnje sa rođakom. Slobodne očekuje upoznavanje preko društvene mreže. Provodite više vremena u prirodi.