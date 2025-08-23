SREĆA STIŽE ZA 3 ZNAKA KINESKOG HOROSKOPA: Ovi moćni datumi im donose obilje na svim poljima
SREĆA ovog puta stiže za tri kineska horoskopska znaka u nedelji od 25. do 31. kolovoza 2025., a tri najsrećnija dana biće 27., 28. i 29. avgust.
1. Zmaj
Strpljenje će biti ključno jer će nedelja od 25. avgusta testirati unutrašnju ravnotežu i izdržljivost. Najveći izazov biće izbeći odlaganje važnih zadataka. Iako se može javiti želja za odgađanjem neprijatnih obaveza, važno je obaviti ih odmah, jer upravo te odluke otvaraju prostor novim prilikama.
Treba se pripremiti i za suočavanje sa strahovima i prihvatanje promena. Svaka prepreka zapravo čisti put i uklanja negativnu karmu, stvarajući prostor za nešto bolje. Otvorenost ka novome olakšava dolazak sreće.
2. Zmija
Ova nedelja donosi nagradu za sav trud uložen prethodnih nedelja i meseci. Zmije ulaze u svoj drugi dan "primanja" ovog meseca, što znači da će sve što je bilo na čekanju od 16. avgusta doći na naplatu u četvrtak, 28. avgusta.
Ovo je idealno vreme za pametno upravljanje resursima - umesto impulsivne potrošnje, bolje je razmisliti o štednji ili ulaganju. Sreća ne dolazi često, stoga zahvalnost na onome što stiže ima presudnu ulogu.
3. Majmun
Za Majmune, sreća ove nedelje ne dolazi toliko iz onoga što se radi, koliko iz onoga što se odluči ne raditi. Najsrećniji dan biće sreda, 27. avgust.
Priroda Majmuna često je sklona kontroli, no ovaj put ključ je u opuštanju. Dopuštanje drugima da preuzmu inicijativu otvara prostor kreativnoj energiji. Kada se um oslobodi od nepotrebnog stresa, lakše se prepoznaju prilike koje donose budućnost i sreću, piše Krstarica.
