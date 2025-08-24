BUDITE RACIONALNI I PRILAGODLJIVI Astro savet za nedelju, 24. avgust: Evo kojih 6 znakova je danas na udaru kvadrata Sunce-Uran

SUNCE na prvom stepenu odmerene, pouzdane, ali nervozne Device, 24. avgusta, u 0.14, obrazuje kvadrat s nepredvidivim, neumoljivim Uranom na prvom stepenu Blizanaca, donoseći nagle preokrete, nervozu, svađe, rasprave, sukobe sa autoritetima.

To će najviše osetiti promenljivi znaci - Blizanci, Device, Strelci i Ribe. Ovaj aspekt, na zdravstvenom planu, upozorava i na opasnost od problema sa pritiskom srcem (srčani udar).

Zato je danas neophodno uključiti zdrav razum i prilagoditi se situacijama, okolnostima, kao i nekim osobama.

Mogući su takođe problemi sa internetom, vazdušnim saobraćajem, električnom energijom, koje će najviše osetiti Vodolije (njihov vladalac je Uran) i Lavovi (njihov vladalac je Sunce).