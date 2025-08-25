Panorama

PRVI ČOVEK NA MESECU: Na današnji dan 2012. godine umro je američki astronaut Nil Armstrong

AMERIČKI astronaut, inženjer i vojni pilot Nil Armstrong, preminuo je 25. avgusta 2012. godine u 82. godini života. Ušao je u istoriju kao prvi čovek koji je 20. jula 1969. godine zakoračio na površinu Meseca, tokom misije "Apolo 11", izgovorivši rečenicu koja je ostala zabeležena kao jedan od simbola 20. veka: "Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki skok za čovečanstvo."

Pre astronautske karijere, Armstrong je bio mornarički pilot i učestvovao u Korejskom ratu, a kasnije je radio kao test-pilot za NASA-u. Tokom misije "Apolo 11" komandovao je letelicom, zajedno s Edvinom "Bazom" Oldrinom i Majklom Kolinsom. Njegov korak na Mesec gledalo je više od 600 miliona ljudi širom sveta.

Posle povratka iz svemira, Armstrong je izbegavao javnost i retko davao intervjue. Radio je kao profesor. Umro je od posledica operacije srca.

