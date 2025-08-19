DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 20. AVGUST: Ovna očekuje sukob sa ženama, Strelca novac preko ortakluka, Lav uživa u vezi na daljinu

SAZNAJTE šta vas u sredu, 20. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Napeti aspekti Meseca u kući privatnog života donose sukob s ženama u porodici kojem i nesvesno doprinosite misleći da postupate ispravno a zapravo ne umete da se postavite. Bolja finansijska situacija predveče.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Prija vam spoj Meseca i vašeg vladaoca Venere u trećoj kući pa planirate susret s ženama iz familije, kraći put, odlazak na masažu ili kozmetički tretman, šoping. U večernjim satima saznajete važne informacije od mlađe osobe.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Danas vam sve ide lakše nego što ste očekivali, osim vanrednih troškova ali na njih ionako ne možete da utičete. Plan o novom poslovnom projektu dobija mnogo realnije obrise u večernjim satima. Stomačne tegobe.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Naglašena kuća ličnosti s Mesecom, Jupiterom i Venerom čini vas popularnijim i omiljenijim u društvu ali donosi i probleme zbog preterivanja u hrani i piću. Poziv za izlazak od Jarca. Izbegavajte rasprave sa rođacima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Sve više uživate u vezi na daljinu ili preko interneta jer vam zapravo postaje sve jasnije koliko ste propustili što ranije niste obnovili komunikaciju s nekim iz prošlosti. Poslušajte savet jedne Vage.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Iznenada vam se ukazala šansa da neko prepozna vaše porfesionalne kvalitete onako kako ste oduvek priželjkivali. Susret s osobom koja će vas zaintrigirati, preko interneta, prijatelja, velike organizacije. Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Naglašena kuća karijere danas vam pruža mogućnost uvećanja prihoda preko saradnje sa ženama, uglednim osobama, strancima. Napeti aspekti Meseca u večernjim satima unose tenziju ali i strast u odnos s voljenom osobom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Izazovan aspekt između Meseca i vladaoca vašeg znaka donosi vam zaradu i priznanja preko javne delatnosti, umetnosti, hobija. Ne zalećite se kada je reč o ulaganjima u posao sa strancima. Bol u mišićima.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Naglašena kuća finansija u predvečernjim satima donosi vam dobitke preko ortačkog posla, emotivnog partnera, sponzorstva. Nekome je stalo da odgovorite na njegov poziv ali vama je jasno da tu osobu više ne želite u svom životu.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sa tri planete u sedmoj kući danas možete da zasijate na umetničkoj sceni, u profesionalnom krugu ili u očima voljene osobe. Pred vama je veliki finansijski izazov, ali budite oprezni kada se radi o zakonskim propisima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Naglašen znak Raka donosi vam rasprave sa ženama, naročito na poslu, a aspekti vladalaca vašeg znaka dobitke preko kraćih putovanja, ispita, rođaka. Budite tolerantniji prema saradnicima. Kardiovaskularne tegobe.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Naglašen znak Raka donosi vam prijatne zajedničke trenutke s partnerom i nove, sveže ideje kada je reč o privatnom biznisu, naročito kreativnoj delatnosti. Dobici preko IT sektora, medicine, farmacije, alternativnih vidova lečenja.