DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU 17. AVGUST: Ovna očekuju trzavice u porodici, a Jarca s partnerom, Blizance novčani dobici, Vodolije uspeh u poslu

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Jupiter u četvrtoj kući ulazi u retrogradnu senku iznoseći ponovo na svetlo dana stare porodične probleme. Teškoće s polaganjem ispita, upisom na fakultet. Pročitajte sitna slova u ugovorima koje treba da potpišete. Psihička napetost.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Naglašena kuća novca s Mesecom i Uranom donosi neočekivanu zaradu ali i iznenadne troškove. Jupiter u trećoj kući ulazi u retrogradnu senku otežavajući komunikacije, dogovore i donoseći kašnjenja u saobraćaju, na putovanjima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Jupiter ulazi u retrogradnu senku u drugoj kući donoseći vam manju finansijsku stagnaciju. Mesec u vašem znaku pod uplivom Marsa donosi vam brzu zaradu, najverovatnije preko honorarnog posla ili omiljenog hobija.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući podsvesti danas podstiče vašu intuiciju ali donosi i razdražljivost i nervozu, sklonost preispitivanju. Sve je još više naglašeno zato što Jupiter ulazi u retrogradnu senku u vašoj kući ličnosti.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Meseca i Urana u 11. kući donosi vam sjajnu ideju ili neočekivan poziv od prijatelja na neki događaj. Jupiter ulazi u retrogradnu senku u kući podsvesti i podstiče vašu potrebu za preispitivanjem prošlosti.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća karijere s konjunkcijom Meseca i Urana, donosi nove poslovne šanse ali isukob s autoritetima. Jupiter ulazi u retrogradnu senku u 11. kući donoseći odlaganje planova, trzavice s prijateljem.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec pod uplivom Marsa iz vašeg znaka donosi dobar dogovor s poslovnim partnerom. Jupiter ulazi u retrogradnu senku u kući karijere donoseći vam sukob s nadređenima i probleme na putovanjima. Problem s oticanjem.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Jupiter ulazi u retro-senku u devetoj kući donoseći vam probleme u kontaktima sa strancima, saradnicima, na putovanjima, ispitima. Mesec pod uplivom vašeg vladaoca Marsa nagoveštava susret u tajnosti sa šarmantom osobom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter ulazi u retrogradnu senku u kući novca, intime i rizika, donoseći probleme sa finansijama, nadređenima i partnerom. Mesec pod uplivom Marsa donosi bržu realizaciju vaših planova i ciljeva.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Trigon Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, i Marsa donosi dobar dogovor sa nadređenima. Kratkotrajno odlaganje planova zbog ulaska Jupitera u retro-senku. Trzavice s rođacima i komšijama. Nervna napetost. Oprez u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Trigon Meseca u petoj kući i Plutona u vašem znaku podstiče vašu kreativnost i uspeh u privatnom biznisu. Jupiter koji ulazi u retrogradnu senku donosi odlaganja ili kašnjenja planova i manji zastoj u finansijama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter ulazi u retrogradnu senku u petoj kući podstičući vašu želju da dovršite neki umetnički projekat ili da vidite staru ljubav. Mesec u kući privatnog života donosi nesuglasice sa ženama u porodici.