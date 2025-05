BAJKOVITO MESTO ČIJE TIRKIZNO MORE PRUŽA NEZABORAVAN ODMOR: Prepoznatljivo tursko gostoprimstvo i ''kraljevski osećaj'' (FOTO/VIDEO)

BElELEK grad u Turskoj koji pleni svojom lepotom, srdačnošću domaćina i bogatom turističkom ponudom pleni i neodoljivo poziva da ga posetimo ponovo.

Foto: Printskrin

Ukoliko ste razmišljali gde na letovanje, a da u cenu ''uklopite sve'' neophodno da bi vaš boravak bio srazmeran očekivanom uživanju u okviru finansijskih mogućnosti, onda je Antalijska regija idealno mesto za vas. Računajući na potrebe gostiju, ali i sa željom da osposobe sistem koji neće imati potrebe da posetioce Antalijske regije optereti dodatnim troškovima, lokalni hotelijeri su osmislili koncept koji uključuje bukvalno sve: bogate obroke, piće, grickalice u ponoć, animaciju, sport, zabavu i kulturni sadržaj – u okviru jedne cene.

Foto: Printskrin

Mesta kao što je obližnji Belek, Side, Alanja i Kemer do tančina perfekcije razvili su ovaj sistem. Hoteli ovde nisu samo mesta za prenoćište, oni su mini gradovi, tematski svetovi i relaks zone koje funkcionišu kao savršeno podmazane mašine. Zanimljivo je da u većini porodičnih hotela deca do 12 godina borave potpuno besplatno, a sadržaji su toliko bogati da vam odmor protiče kao u nekoj luksuznoj bajci. Posebno su popularni hoteli koji su osmišljeni kao tematski parkovi, dvorci, pa čak i replike poznatih svetskih građevina, namenjeni i porodicama i parovima koji traže mir. Rečju-perfekcija odmora.

Prepoznatljivo tursko gostoprimstvo i ''kraljevski osećaj''

Antalija je jedinstvena i planetarno poznata po gostoprimstvu i domaćinskom mentalitetu koji se retko gde na drugim mestima sreće. Dok boravite u Antalisjkoj regiji imaćete osećaj da ste ''kralj'', a domaćini svojom ljubaznošću i činjenjem da su uvek na usluzi učiniće da se vaš osećaj pretvori i u realnost. Gde god da se nalazite – na recepciji, u restoranu, na bazenu, u spa centru ili na plaži – osoblje vas tretira s pažnjom, gotovo dirljivom toplinom i stalnim osmehom.

Foto: Printskrin

Turci su poznati po svojoj kulturi, tradiciji i lojalnosti vrednostima koje se ne uče, već se žive. Zahvaljujući tome, uživaćete u toploj dobrodošlici i boravku na istočnom mediteranu. Sve što vam je potrebno jeste ključ sobe u kojoj ste odseli, a za sve ostalo pobrinuće se vaši domaćini, jer gost je u Turskoj svetinja.

Spoj istorije, prirode i avanture

Ipak, Antaliju ćete istinski doživeti ukoliko zakoračite izvan mesta gde ste odseli i krenete duž ulica koje pamte antička vremena, burno srednjovekovlje i procvat države Osmanlija. Od starog grada Kaleiči, sa osmanskim kućama, kaldrmisanim ulicama i skrivenim dvorištima, pa sve do ostataka rimskih amfiteatara i Apolonovog hrama u Sideu – svaki korak je istorijska razglednica koja vodi u prošlost.

Međutim, Antalija nije samo kolevka drevnih civilizacija, već i mesto koje predstavlja perspektivnu budućnost i okruženje koje, kada jednom osetite i posetite, sigurno se vraćate. Ljubitelji prirode mogu da istražuju vodopade Duden, da pešače kroz kanjone ili krenu na Džip safari u planine Taurus, gde se pruža pogled na čitavu regiju. Tu su i mogućnosti za rafting, paraglajding, jahanje konja, kao i ekskurzije koje spajaju lokalne farme, tradicionalnu kuhinju i netaknutu prirodu. Ove ture su pravo osveženje za sve koji žele da iskuse nešto više od klasičnog letovanja.

Side – jedan od najočuvanijih antičkih gradova mediterana. Ovaj gradić je fascinantna mešavina prošlosti i sadašnjosti. Dok šetate njegovim popločanim ulicama, gotovo da očekujete da vam iza ugla naiđe neki rimski senator deklamujući o odlukama Senata, surovosti imperatora i/li pretnji Huna.

Apolonov hram, smešten odmah uz more, naročito pri zalasku sunca, izgleda kao prizor iz epskog filma. Ostaci amfiteatra, agore, starih gradskih zidina i termi podsećaju da je Side nekada bio važan trgovački i kulturni centar Mediterana. Ipak, današnji Side nudi i moderni šarm, eleganciju i život – tu su radnje, butici i suvenirnice u kojima se mogu pronaći sve od začina i keramike do odeće i nakita, često po znatno povoljnijim cenama nego u većim gradovima. Ovo je mesto gde se preklapaju istorija i modernost, gde sadašnjost uči o prošlosti.

Foto: Printskrin

Belek je mesto koje definiše luksuz koji pruža turski turizam. Ova elegantna destinacija, udaljena svega 20-ak minuta od aerodroma u Antaliji, poznata je po nekim od najraskošnijih hotela ne samo u Turskoj, već i u celom sredozemlju čija elegancija ostavlja bez daga. Ovi hoteli su zapravo celine za sebe – tematski parkovi, arhitektonska čuda i spa kompleksi koji se prostiru na desetinama hektara.

Ipak, Belek nije poznat samo po glamuru i besprekornoj usluzi. To je i centar golf turizma u Turskoj, sa više od deset vrhunskih golf terena koje su projektovali svetski poznati dizajneri.

Dosta sličnosti, a opet toliko različitosti: Turska i lokalni mentalitet

Kada boravite u Turskoj, ne možete a da se ne odate utisku koliko su zapravo Turci slični građanima naše zemlje, a opet prepoznatljivi po specifičnostima koje im je izvajala istorija i postojanje na međi dva kontinenta, dva sveta.

Odmor u Antaliji nije samo to- odmor, već nezaboravno iskustvo koje sobom nosi prelepe trenutke koje, teško da ćete zaboraviti i, sasvim sigurno, u svako naredno planiranje letovanja ćete ugraditi ovu destinaciju kao plan.

U maju su ovde temperature dovoljno visoke za kupanje, a čisto more poziva na prve letnje dane mnogo ranije nego što je to slučaj na većini evropskih destinacija. Plus, dovoljno je reći da je Antalija povezana sa Beogradom, čestim čarter letovima, što našim turistima pruža mogućnost dirktne veze sa ovom destinacijom.

Fotografije i video zabeležio Ivan Andrejić.