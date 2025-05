DANJU SAM MEDICINSKA SESTRA, NOĆU STRIPTIZETA: "Muškarci me se previše plaše, sama sam poslednjih sedam godina" (FOTO)

ŽENA po imenu Hejli Huper otkrila je da joj samopouzdanje „uništava“ ljubavni život jer muškarci smatraju da je „previše zastrašujuća“.

Foto: Profimedia

Hejli (38), koja živi dvostruki život kao medicinska sestra i striptizeta, tvrdi da je njen posao na sceni počeo kao način da dodatno zaradi za životne troškove, poreze i investicije.

Međutim, taj provokativni posao, kako kaže, stvara joj probleme u ljubavnom životu jer muškarci osećaju pritisak i „ne mogu da se nose“ s njenom samouverenošću.

- Što si uspešnija, manje muškaraca to može da podnese - rekla je Hejli za Need To Know.

- Mislim da se kada je u pitanju intimni odnos osećaju nervozno u mom prisustvu. Nespretni su i ne traju dugo. Možda osećaju veliki pritisak zbog mog posla, plašeći se da neće ispuniti očekivanja.

Ona veruje da je sve do njenog samopouzdanja:

- Ne razumeju ga, i to ih zastrašuje. Noćna je mora pronaći nekoga ko je spreman za ozbiljnu vezu sa mnom.

Foto: Profimedia

Hejli navodi da joj se ovo dešavalo više puta.

- Izlazila sam s jednim muškarcem s kojim sam bila u kontaktu šest nedelja. Potrošila sam hiljade na hotel i večeru, čak sam mu kupila poklone – ali kada je došlo do intimnosti, nije mogao ništa. Rekao je da je previše uznemiren i da ne može da nastavi. Rekli su mi više puta da sam zastrašujuća, što boli.

- Ne znam da li je to zato što znaju da ne zavisim od njih finansijski ili emocionalno, ili je možda do nivoa testosterona - dodala je.

Foto: Profimedia

Istraživanje platforme Supercreator, koja se bavi "Onlifens" menadžmentom, pokazalo je da muškarcima intimni odnos više nije prioritet – 78% njih više voli da priča o kućnim ljubimcima, poslu ili detinjstvu.

Hejli kaže da često sama mora da napravi prvi korak:

Foto: Profimedia

- Uvek ja prilazim muškarcima i započinjem razgovor. Ali nikad ne kažu da im se sviđam, sve dok im prijatelj ne priđe da mi to prenese. Ne razumem – nismo tinejdžeri. Nekad su mi rekli da sam "previše samouverena" i da ih to plaši. Ali ne znam šta tačno žele od mene.

- Imam na stotine muškaraca u komentarima na društvenim mrežama, ali niko ne pošalje poruku. Previše se plaše. Zato sam i sama poslednjih sedam godina.

Hejli, koja je iz Zapadne Australije, kaže da muškarci treba da „odrastu“ ili da prestanu da se žale.

- Muškarci se stalno žale da žene hoće samo poklone i novac. A kad dobiju ženu koja to ne želi – već samo vreme i pažnju – ona im je previše. Nemam ništa u životu što bi im dalo osećaj da su potrebni – i to im smeta.

- To je najveći paradoks. Ne marim šta ljudi misle. Muškarci moje samopouzdanje pogrešno tumače kao nadmenost – i to mi uništava ljubavni život.