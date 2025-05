ŠTA RADE AI ČETBOTOVI KADA OSTANU SAMI: Naučnici dali odgovor

KADA se ostave da nezavisno međusobno komuniciraju, grupa sistema veštačke inteligencije se organizuje na iznenađujuće načine, tako da četbotovi imitiraju način na koji ljudi razvijaju društvene norme i načine komunikacije.

Uočene su i druge sličnosti sa čovekom, toliko da se postavlja pitanje: U kojoj meri će AI preoblikovati sadašnje društvo?

Umesto da se ponašaju kao izolovani pojedinci, AI modeli razvijaju zajednička "pravila" i obrasce komunikacije, slično kao što to čine ljudske zajednice, što je dokazalo analiziranje njihovog ponašanja bez prisustva čoveka u razgovoru.

Cilj je bio da se ispita kako bi se ovakvi sistemi ponašali u budućnosti, u okruženju u kojem će internet biti sve više ispunjen interakcijama između različitih AI sistema. Do sada su se naučna istraživanja većinom fokusirala na ponašanje pojedinačnih modela veštačke inteligencije, ali u realnim uslovima će ovi sistemi sve češće funkcionisati u međusobnoj interakciji, što otvara pitanje da li mogu da izgrade neku vrstu kolektivnog ponašanja.

Modeli u studiji su bili sposobni da formiraju sopstvena jezička pravila i norme ponašanja. To znači da se ponašanje grupe ne može svesti na ponašanje svakog pojedinačnog modela, već da njihovo zajedničko delovanje vodi ka nečem sasvim novom.

Ovo otkriće postavlja temelj za bolje razumevanje društvenih aspekata veštačke inteligencije i otvara važna pitanja o tome kako će budući digitalni sistemi međusobno sarađivati i uticati jedni na druge.

KAKO SU SE ČETBOTOVI SPORAZUMEVALI

Model koji se inače koristi za proučavanje socijalne dinamike među ljudima, poznat kao "igra imenovanja", bio je alat kojim se pratila interakcija četbotova. Četbotovi su bili podeljeni u parove i dobili su zadatak da izaberu isto "ime" iz ponuđenih opcija. Ako naprave isti izbor, dobijaju nagradu, što ih podstiče da razviju zajedničke obrasce ponašanja.

Tokom eksperimenta, pokazalo se da su četbotovi vremenom spontano razvili nova pravila u igri imenovanja - i to ne kao rezultat unapred zadate strategije ili naređenja, već kao proizvod samih interakcija unutar grupe. Ovaj proces je veoma sličan načinu na koji se kulturne norme oblikuju među ljudima: Postepeno i bez određenog plana.

Uočeno je i nešto neočekivano: Grupa je počela da ispoljava izvesne predrasude u izborima, koje nisu potekle od pojedinačnih četbotova, već su se formirale kroz dinamiku same grupe. To ukazuje na to da i modeli veštačke inteligencije, kada deluju u zajednici, mogu razviti ne samo društvena ponašanja, već i pristrasnosti, što može da utiče na to kako će se ovakvi sistemi ponašati u sve kompleksnijim digitalnim okruženjima.

Utvrđeno je i da manja grupa četbotova može uticati na veći kolektiv i usmeriti ga ka usvajanju određenog ponašanja ili pravila, što je obrazac koji se inače sreće i u ljudskim društvima.

Razumevanje načina na koji se četbotovi ponašaju u grupi predstavlja ključni korak u pripremi za budućnost u kojoj će AI sistemi ne samo komunicirati, već i donositi odluke, sarađivati sa ljudima i eventualno uticati na društvene norme, prenosi "Independent".

