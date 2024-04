OVO SU SIGURNI ZNACI: Da li se dopadate prijatelju

Čini vam se da vas u poslednje vreme vaš prijatelj (prijateljica) gleda na drugačiji način, kao da mu se dopadate, ali niste sigurni da li ste u pravu?

Foto Shutterstock

Američki lajfkouč Džejkob Lukas ukazuje na nekoliko znakova po kojima ćete prepoznati da se sviđate svom drugaru/drugarici, pa hajde da vidimo koji su.

Često uhvatite njegov pogled kada misli da ga ne vidite. Ako mu se dopadate vaš prijatelj će birati momenat da vas kradomice posmatra. Na društvenim mrežama „lajkuje“ samo one fotografije na kojima ste sami. Uz to, često zamišlja sebe pored vas na njima… Doteruje se pred vama. Ukoliko često namešta kosu, kravatu, suknju pred vama, velike su šanse da mu se dopadate i da želi da ostavi što bolji utisak. Distancira se od vas kada ste u emotivnoj vezi. To čini zbog toga što je ljubomoran na vašeg partnera, a ne zato što mu se on ne dopada. A, ako ste sami, često će vas pitati šta ima novo kod vas na polju ljubavi, da bi znao ima li konkurenciju. Suptilno vas, ovlaš dodiruje. Dok vam dodaje tanjir dotakne vam nežno ruku ili vam stavi svoju na leđa kada vas propušta da prvi prođete kroz vrata. Ako ništa drugo, trudi se da sedne tik do vas. Da, da, to je to, dopadate mu se, nema druge…