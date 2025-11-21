OTVARANJE IZLOŽBE SLIKA MAKEDONSKIH AUTORA "OTKRIVANJA" IZ PRIVATNE KOLEKCIJE IGORA STANKOVIĆA
IZLOŽBA će biti otvorena do 25. novembra do 29. novembra.
U Makedonskom kulturnom informativnom centru , u utorak 25. novembra u 19h biće otvorena izložba slika makedonskih autora, iz privatne kolekcije Igora Stankovića, pod nazivom „Otkrivanja“. Izložba će u Makedonskom KIC-u ( Makedonska 30 ) biti otvorena od 25. novembra do 29. novembra.
Na izložbi će biti predstavljeno 14 monumentalnih slika nastalih sa kraja 19. veka i tokom 20. veka.
Slike su dela poznatih makedonskih slikara Lazara Ličenoskog, Nikole Martinoskog, Dimitra Andonova Papradiškog, Petra Mazeva, Tanasa Lulovskog, Đoke Matevskog i drugih.
Izložba je organizovana u saradnji Makedonskog kulturnog informativnog centra i Makedonskog Ministarstva za kulturu i turizam.
Ulaz na izložbu je slobodan.
