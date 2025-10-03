Kultura

PREDAVANJE U MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI: Portreti u skulpturi

Miljana Kralj

03. 10. 2025. u 16:06

U OKVIRU izložbe "Dragana Ilić: Portret - Igra otkrivanja i/ili razotkrivanja", danas u 13 časova u Muzeju savremene umetnosti, autorka postavke dr Rajka Bošković održaće predavanje "Fenomen portreta u skulpturi".

ПРЕДАВАЊЕ У МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ: Портрети у скулптури

Foto promo

Kao gost govoriće Savo Popović, istoričar umetnosti, likovni kritičar i dugogodišnji novinar "Večernjih novosti". Sutra, u isto vfreme Boškovićeva će govoriti na temu "Veliki format u terakoti - mogućnosti i ograničenja", uz gosivanje Verice Nemet, istoričara umetnosti i kustosa kolekcije Terra iz Kikinde.

Izložba radova prerano preminule Dragane Ilić, inače prve žene profesora vajarstva na FLU, deo je ciklusa "Umetnost i ličnost - skulptorke iz kolekcije MSU. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KONKURS KNJIŽEVNIH SUSRETA GORDANA BRAJOVIĆ : Najbolje za najmlađe
Kultura

0 0

KONKURS KNJIŽEVNIH SUSRETA "GORDANA BRAJOVIĆ" : Najbolje za najmlađe

NA rođendan pesnikinje i legendarnog reportera "Večernjih novosti" , u čiju čast će se, sledećeg proleća, održati 29. Književni susreti sa imenom Gordana Brajović (1937- 1996), u petak, 3. oktobra, je Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, raspisao kokkurs, kako za najbolju knjigu za decu i mlade, tako i za najuspešnija učenikča ostvarenja.

03. 10. 2025. u 16:02

SLAVNI SERGEJ POLUNJIN U NAŠOJ BAJADERI: Svečano otvaranje baletske sezone Narodnog pozorišta sa svetskom zvezdom u ansamblu
Kultura

0 0

SLAVNI SERGEJ POLUNJIN U NAŠOJ "BAJADERI": Svečano otvaranje baletske sezone Narodnog pozorišta sa svetskom zvezdom u ansamblu

BALETSKA sezona Narodnog pozorišta u Beogradu svečano počinje sa slavnom zvezdom u gostima: u raskošnom klasičnom baletu "Bajadera" (na muziku Ludviga Minkusa i u koreografskoj postavci ruske umetnice Gabrijele Komleve), u subotu 4. oktobra na Velikoj sceni nacionalnog teatra zaigraće u glavnoj ulozi (Solora) - Sergej Polunjin.

02. 10. 2025. u 14:02

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje