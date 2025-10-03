PREDAVANJE U MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI: Portreti u skulpturi

U OKVIRU izložbe "Dragana Ilić: Portret - Igra otkrivanja i/ili razotkrivanja", danas u 13 časova u Muzeju savremene umetnosti, autorka postavke dr Rajka Bošković održaće predavanje "Fenomen portreta u skulpturi".

Foto promo

Kao gost govoriće Savo Popović, istoričar umetnosti, likovni kritičar i dugogodišnji novinar "Večernjih novosti". Sutra, u isto vfreme Boškovićeva će govoriti na temu "Veliki format u terakoti - mogućnosti i ograničenja", uz gosivanje Verice Nemet, istoričara umetnosti i kustosa kolekcije Terra iz Kikinde.

Izložba radova prerano preminule Dragane Ilić, inače prve žene profesora vajarstva na FLU, deo je ciklusa "Umetnost i ličnost - skulptorke iz kolekcije MSU.